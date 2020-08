धारावीत  केवळ 2 नवे रूग्ण, एकूण रूग्णसंख्या 2713 वर

मुंबई : धारावीमध्ये आज दिवसभरात केवळ 2 नविन रूग्णांची भर पडली असून एकूण रूग्णसंख्या 2713 इतकी झाली आहे. तर धारावी, दादर, माहिम परिसराचा समावेश असणा-या जी उत्तर विभागात आज 25 नविन रुग्णांची भर पडली असून एकूण रूग्णांचा आकडा 7,231 वर पोहोचला आहे. आतापर्यंत 413 रूग्णांचा मृत्यू झाला आहे. धारावीत केवळ 83 ऍक्टिव्ह रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दादरमध्ये आज 14 नवीन रुग्ण सापडले असून रुग्णांची एकूण संख्या ही 2401 इतकी झाली आहे.तर 402 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. माहीममध्ये आज 9 नवीन रुग्णांची भर पडल्याने रुग्णांची संख्या 2,117 इतकी झाली. तर 255 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. तर संपूर्ण जी उत्तर मध्ये एकूण 740 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. भीषण ! महाडमध्ये पाच मजली इमारत कोसळली; ७० ते ८० रहिवासी ढिगाऱ्यात अडकल्याची भीती जी उत्तर विभागातील कोरोना बाधित रुग्णांच्या संख्येत 25 रुग्णांची भर पडली असून जी उत्तर विभागातील रुग्णसंख्या ही 7,231 वर पोहोचली आहे. जी उत्तर मध्ये कोरोनामुक्त होण्याचा आकडाही वाढत असून आतापर्यंत धारावी मध्ये 2,370,दादरमध्ये 1908 तर माहीम मध्ये 1,782 असे एकूण 6060 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. मुंबईत आज केवळ 743 रुग्णांची नोंद मुंबईत आज कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या तुलनेत कमी झाली असून आज 743 रुग्ण सापडले. मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 1,37,091 झाली आहे. मुंबईत आज 20 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 7,439 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 1,025 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 81 टक्के इतका आहे. ( संकलन - सुमित बागुल ) only two covid 19 patient detected from dharavi only eighty three active cases in dharavi

