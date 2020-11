"नवी मुंबईत कोरोनाच्या नावाखाली मोठा भ्रष्टाचार", प्रवीण दरेकरांचे गंभीर आरोप

नवी मुंबई : नवी मुंबईत कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचा आकडा वाढवण्यासाठी टेस्टिंगला आलेल्या रुग्णांच्या आकड्यासोबत रुग्णांच्या नातेवाईकांचे देखील बनावट कोरोना रिपोर्ट बनवले गेल्याची धक्कादायक माहिती समोर येतेय. धक्कादायक बाब म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी ज्या इसमाचा मृत्यू झाला आहे अशा व्यक्तीलाही कोरोना झाल्याचं समोर आलं आहे. एका मराठी वृत्तवाहिनेने हा सर्व प्रकार उघडकीस आणलाय. यानंतर विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी स्वतः दखल घेतली आहे. या प्रकरणी विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांची भेट घेणार आहेत. आयुक्तांना भेटून या घोटाळ्याची मागणीही प्रवीण दरेकर करणार आहेत. याबाबत माहिती देताना दरेकर म्हणालेत, कोरोनासाठी उभारण्यात आलेल्या कोविड सेंटरमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे असं मी आणि देवेंद्र म्हणत होतो. कोविड सेंटर्समधील कर्मचाऱ्यांचं आउटसोर्सिंग, सेंटरमध्ये फॅन घेणे, बेड घेणे, यामध्ये घोटाळा केला जातोय. याबाबत आम्ही अनेक गोष्टी शासनाच्या निदर्शनास आणल्यात, पत्रव्यवहार देखील केला. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आज जो प्रकार नवी मुंबईत उघडकीस आलाय त्यामुळे कोरोनाचे एक भयाण वास्तव आपल्यासमोर आलंय, असं दरेकर म्हणालेत. महत्त्वाची बातमी : 'वाढीव वीजबिल भरू नका'; राज ठाकरेंचे जनतेला आवाहन प्रवीण दरेकर यांनी याबाबतची एक यादी देखील दाखवली, ज्यामध्ये काही व्यक्ती गावाला गेलेल्या असताना त्यांच्या नावासमोर 'कोरोना निगेटिव्ह' असा शेरा देण्यात आलाय. प्रवीण दरेकरांनी आणखी काही उदाहरणे माध्यमांना दिलीत. यामध्ये मृत व्यक्तीचीही टेस्टिंग झाल्याचं ते म्हणालेत. काही ठिकाणी एका व्यक्तीची त्यांच्या घरी टेस्ट झाल्यानंतर घरातील इतर सर्व निगेटिव्ह दाखवण्यात आलेत. अशा प्रकारची पाच हजार नागरिकांच्या नावांची यादी आपल्याकडे असल्याचं दरेकर म्हणालेत. या माध्यमातून कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचा आकडा फुगवण्याचं काम केलं जातंय. हा आकडा फुगवल्याने या सर्व यंत्रणेवर जो खर्च होतो, तो मुळात खर्च न करता केवळ आकडा दाखवायचा आणि मोठा भ्रष्टाचार करायचा, असं प्रवीण दरेकर म्हणालेत. दरम्यान ते याप्रकरणी नवी मुंबई आयुक्त अभिजित बांगर यांना भेटून सदर प्रकरणात चौकशीची मागणी करणार आहेत. opposition leader in vidhanparishad pravin darekar says there is huge corruption contact tracing in navi mumbai

