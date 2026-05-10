Mumbai: मुंबईत नाले गाळातच, दौरे उदंड; नालेसफाईच्या कामाला वेग देण्याची विरोधकांची मागणी

मुंबई : मुंबईतील नालेसफाई यंदा उशिरा सुरू झाली. शहर आणि उपनगरातील छोटे आणि मोठ्या नाल्यांच्या सफाईला कंत्राटदारांनी अजूनही वेग दिलेला नाही. अंतर्गत नाल्यांची कामेच सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे नाले अजूनही गाळात आहेत. मात्र, महायुतीच्या नेत्यांचे दौरे उदंड होऊ लागले आहेत. दौरे आवरा आणि नालेसफाईला वेग द्या, अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून होत आहे..नालेसफाईचे श्रेय घेण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना शिंदे पक्ष यांच्यात चढाओढ सुरू झाली आहे. नालेसफाईच्या कामांची पाहणी करण्यासाठी महायुतीच्या दोन स्वतंत्र दौऱ्याच्या विषयांवर नाराजीनाट्य चांगलेच गाजले. दौरे ठरविताना आम्हाला विश्वासात घेतले जात नसल्याबद्दल उपमहापौर संजय घाडी यांनी थेट महापौर रितू तावडे यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या नाराजीने महायुतीतील मानापमान नाट्य उजेडात आले. महापौर रितू तावडे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले. मात्र, दौऱ्यानिमित्त कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले आहे..Mumbai Weather: मुंबईत उन्हाच्या तडाख्यात वाढ, उष्णतेची लाट कायम; आर्द्रतेमुळे मुंबईकर घामाघूम.मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनीही दाैरा केला. तसेच मुंबईचे भाजप अध्यक्ष अमित साटम, महापौर रितू तावडे, सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरातील दौरे केले आहेत. विविध वैधानिक, विषेश तसेच प्रभाग समित्याचे अध्यक्ष हे मुंबईत नालेसफाईचे दौरे करणार आहेत. भाजपप्रमाणे शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या वतीनेही दौरे होतील..या दौऱ्यामुळे नालेसफाई वेगात होईल, असे महापौरांना वाटत आहे. मात्र, दौरे आवरा आणि नालेसफाईच्या कामाला वेग द्या, असे विरोधी पक्ष म्हणत आहे. पालिकेचे अभियंते या कामासाठी जुंपले आहेत. कंत्राटदार, प्रशासन आणि नगरसेवक यांच्या समन्वयातून नालेसफाईची कामे योग्य होतील, असे विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांचे मत आहे. पावसाळ्यापूर्वी करायची नालेसफाईची कामे शंभर टक्के झाल्यास दिलासा मिळेल, असे मुंबईकरांनाही वाटत आहे..Megablock: मध्य रेल्वेवर दोन दिवस विशेष ब्लॉक, लोकलसह मेल-एक्स्प्रेसवरही परिणाम, पण कधी? पाहा वेळापत्रक.इतर नाल्यांकडे दुर्लक्षमहायुतीच्या नेत्यांचे दौरे असलेल्या ठिकाणी कंत्राटदारांना अतिरिक्त मनुष्यबळ लावावे लागते. त्यामुळे इतर नाल्यांची सफाईची कामे रेंगाळत आहेत. नियोजित नालेसफाई दौरे असल्याने कंत्राटदारांना कामगार, यंत्रसामग्री, कामगारांना साधने पुरवावी लागतात. अतिरिक्त कामगारांचा पुरवठा कंत्राटदारांना करावा लागतो. त्यामुळे इतर नाल्यांकडे कंत्राटदारांचे दुर्लक्ष होते. अंतर्गत नाले अजूनही तसेच असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. सध्या मुंबईतील नालेसफाई २५ ते ३० टक्केच झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.