Mumbai News: मुंबईच्या मतदार यादीचे 'क्लिनिंग'! तीस लाखांहून अधिक नावे वगळली, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची माहिती

मुंबई : 'मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण २०२६' अंतर्गत मुंबईतील मूळ एक कोटी मतदारांपैकी सुमारे ३० लाखांहून अधिक मृत व स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून ही 'क्लिनिंग' प्रक्रिया यशस्वी झाल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी दिली..मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत पालिका क्षेत्रातील निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या विशेष प्रशिक्षण शिबिर विलेपार्ले येथे झाले..Farmers Loan Waiver: बँकांच्या चुकीच्या माहितीचा फटका; ९ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी रखडली.कागदपत्रांच्या आधारेच निर्णय घ्या!'मतदारांचे रहिवासी पुरावे पहिल्या टप्प्यात तपासण्यात आले आहेत, त्यामुळे आता केवळ नागरिकत्व आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करावी, अर्जाची छाननी करताना उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारेच निर्णय घ्यावा, या मोहिमेदरम्यान चौकशीच्या नावाखाली नागरिकांना विनाकारण त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी,' असेही चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले..Mumbai Sawantwadi Express : आजपासून मुंबई-सावंतवाडी रोजची एक्स्प्रेस धावणार! सीएसएमटी येथे मुख्यमंत्री फडणवीस दाखवणार हिरवा झेंडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.