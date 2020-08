मुंबईत 6 लाखांच्या वर कोरोना चाचण्या...  दिवसभरात 917 नवीन रुग्णांची भर    

मुंबई : मुंबईत आतापर्यंत 6 लाख 13 हजार 745 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या असून बाधित रुग्णांची संख्या 1,25,239 झाली आहे.आज 917 रुग्णांची भर पडली असून आज 48 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 6,890 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 1,154 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 79 टक्के इतका आहे. ठाण्यापेक्षा कल्याण-डोंबिवलीत कोरोनाचे ऍक्‍टिव्ह रुग्ण अधिक मुंबईत आज नोंद झालेल्या 48 मृत्यूंपैकी 33 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 37 पुरुष तर 11 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 48 रुग्णांपैकी तिघांंचे वय 40 वर्षा खालील होते. 25 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते तर 20 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते.



कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी या आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढत आहे. आज 1,154 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 99,147 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले.मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर हा 88 दिवसांवर गेला आहे. तर 10 ऑगस्ट पर्यंत एकूण 6,13,745 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 4 ऑगस्ट ते 10 ऑगस्ट दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर हा 0.79 इतका आहे. BMC चा खासगी रुग्णालयाला दिलासा; रुग्णांकडून भरमसाठ बिले वापरल्याने केली होती कारवाई मुंबईत 591 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. तर सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 5,415 असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात असलेले 4,208 अति जोखमीचे रुग्ण आहेत तर 3,784 रुग्ण कोविड केअर सेंटर 1 मध्ये उपचार घेत आहेत. ------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

