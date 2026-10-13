Mumbai News : हार्बर मार्गावर ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड; अप-डाउन मार्गावरील लोकल रखडल्या, गर्दीच्या वेळी प्रवाशांचे हाल

मुंबई - मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावर मंगळवारी सायंकाळी सीएसएमटी ते वडाळा दरम्यान ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड झाल्याने अप आणि डाउन मार्गावरील लोकल सेवा विस्कळीत झाली. ऐन गर्दीच्या वेळी लोकल रखडल्याने कामावरून घरी परतणाऱ्या प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला..सायंकाळी ७.११ वाजण्याच्या सुमारास हा बिघाड झाला. त्यामुळे दोन्ही दिशांची वाहतूक प्रभावित होऊन लोकल गाड्या एकामागोमाग एक थांबल्या. परिणामी, स्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी वाढली आणि प्रवाशांना लोकलसाठी प्रतीक्षा करावी लागली..काही वेळात वाहतूक पूर्ववतबिघाडाची माहिती मिळताच मध्य रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायर दुरुस्ती पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. तातडीने दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले. अप हार्बर मार्गावरील वाहतूक सायंकाळी ७.१८ वाजता, तर डाउन मार्गावरील वाहतूक ७.२७ वाजता पूर्ववत झाली. म्हणजेच अप मार्गावरील वाहतूक सात मिनिटांत, तर डाउन मार्गावरील वाहतूक १६ मिनिटांत सुरू झाली..रखडलेल्या लोकलचा वेळापत्रकाला फटकाबिघाड दूर झाल्यानंतर वाहतूक सुरू झाली, मात्र रखडलेल्या लोकलमुळे पुढील सेवांचे वेळापत्रकही विस्कळीत झाले. त्यामुळे वाहतूक पूर्ववत होऊनही हार्बर मार्गावरील लोकलचे वेळापत्रक सुरळीत होण्यास वेळ लागला. गर्दीच्या वेळी झालेल्या या बिघाडामुळे प्रवाशांना इच्छित स्थळी पोहोचण्यास विलंब झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.