मुंबई

Mumbai News : हार्बर मार्गावर ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड; अप-डाउन मार्गावरील लोकल रखडल्या, गर्दीच्या वेळी प्रवाशांचे हाल

मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावर मंगळवारी सायंकाळी सीएसएमटी ते वडाळा दरम्यान ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड झाल्याने अप आणि डाउन मार्गावरील लोकल सेवा झाली विस्कळीत.
Overhead Wire Fault Disrupts Mumbai

Overhead Wire Fault Disrupts Mumbai

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई - मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावर मंगळवारी सायंकाळी सीएसएमटी ते वडाळा दरम्यान ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड झाल्याने अप आणि डाउन मार्गावरील लोकल सेवा विस्कळीत झाली. ऐन गर्दीच्या वेळी लोकल रखडल्याने कामावरून घरी परतणाऱ्या प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

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