मुंबई

२७ वर्षीय महसूल सहाय्यक तरुणीवर हल्ला करणाऱ्याला अटक, विष प्राशन करत दोनदा स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न; उपचार सुरू

Palghar Crime News पालघरमध्ये २७ वर्षीय तरुणीवर कोयत्याने हल्ला करणारा आरोपी अमोल मुळे याला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याने हल्ल्यानंतर दोनदा आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Accused arrested in revenue assistant attack case undergoing treatment

Palghar Attack Accused Arrested, Undergoing Treatment

Esakal

सूरज यादव
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पालघर शहरात गोल्ड सिनेमा परिसरात शुक्रवारी २७ वर्षीय स्नेहल सावंत या तरुणीवर कोयत्याने हल्ला झाला होता. हल्लेखोर त्यानंतर फरार होता. वरखुंटी परिसरातून रविवारी दुपारी त्याला स्थानिक गुन्हे शाखा आणि पालघर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्याच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

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