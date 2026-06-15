२७ वर्षीय महसूल सहाय्यक तरुणीवर हल्ला करणाऱ्याला अटक, विष प्राशन करत दोनदा स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न; उपचार सुरू

पालघर शहरात गोल्ड सिनेमा परिसरात शुक्रवारी २७ वर्षीय स्नेहल सावंत या तरुणीवर कोयत्याने हल्ला झाला होता. हल्लेखोर त्यानंतर फरार होता. वरखुंटी परिसरातून रविवारी दुपारी त्याला स्थानिक गुन्हे शाखा आणि पालघर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्याच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल सहाय्यक म्हणून कार्यरत असलेल्या स्नेहल सावंत या तरुणीवर अमोल मुळे याने पाठलाग करून हल्ला केला होता. स्नेहल सावंत ऑफिसनंतर घरी जात असताना गोल्ड सिनेमा परिसरात अमोल दबा धरून बसला होता. स्नेहलच्या मानेवर त्याने कोयत्याने वार केले होते. या घटनेचा व्हिडीओ सीसीटीव्हीत कैद झाला होता..दोर बांधायला विसरले, बंजी जंपिंगवेळी निष्काळजीपणा; २१ वर्षीय तरुणीला तशीच फेकली, जागीच मृत्यू.स्नेहल खाली पडल्यानंतरही अमोलने तिच्या मानेवर वार केले. पळून जाताना दोन वार पाठीत गेले होते. स्नेहलवर हल्ल्यानंतर ती रक्ताच्या थारोळ्यात पडली असताना आरोपी अमोल मुळे याने कोयता आणि त्याची बॅग तिथंच टाकून पलायन केलं. त्यानंतर अमोलने विष प्राशन करून आणि गळफास घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला..आरोपी अमोल याने स्नेहल हिच्यावर प्रेमसंबंधातून हल्ला केल्याचा प्राथमिक अंदाज होता. स्नेहल ही पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल सहाय्यक, तर अमोल हा उच्च न्यायालयात काम करत आहे. फरार झाल्यानंतर अमोलने औषधी गोळ्या प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला, अशीही माहिती समोर येत आहे. त्याच्यावर पालघर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.