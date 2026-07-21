मुंबई

पालघरमध्ये दिवसाढवळ्या दरोडा! बंदुकीचा धाक दाखवत सोनाराचं दुकान लुटलं, लाखो रुपयांचे दागिने घेऊन लंपास; Video Viral

Palghar Theft Case: पालघरमध्ये दिवसाढवळ्या दरोडेखोरांनी बंदुकीचा धाक दाखवत सोनाराचं दुकान लुटल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Robbers looted jewellery shop in palghar

Robbers looted jewellery shop in palghar

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

पालघर : पालघर जिल्ह्यात दिवसाढवळ्या सोनाराच्या दुकानात दरोडा टाकल्याची घटना घडली आहे. बंदुकीचा धाक दाखवत तसेच हातात शस्त्र घेऊन तीन जणांनी सोन्याच्या दुकानातीळ सोनं पोत्यात भरल्याचे समोर आले आहे. भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून दुकानदारांमध्ये भीतीच वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच या घटनेचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

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