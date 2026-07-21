पालघरमध्ये दिवसाढवळ्या दरोडा! बंदुकीचा धाक दाखवत सोनाराचं दुकान लुटलं, लाखो रुपयांचे दागिने घेऊन लंपास; Video Viral

पालघर : पालघर जिल्ह्यात दिवसाढवळ्या सोनाराच्या दुकानात दरोडा टाकल्याची घटना घडली आहे. बंदुकीचा धाक दाखवत तसेच हातात शस्त्र घेऊन तीन जणांनी सोन्याच्या दुकानातीळ सोनं पोत्यात भरल्याचे समोर आले आहे. भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून दुकानदारांमध्ये भीतीच वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच या घटनेचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथील इराणी नगर परिसरातील लक्ष्मी ज्वेलर्स या दुकानात ही धक्कादायक घटना घडली. या घटनेचा थरार व्हिडिओमध्ये कैद झाला असून त्यानुसार, तीन दरोडेखोरांनी भरदिवसा धारदार शस्त्र आणि बंदुकीचा धाक दाखवत ज्वेलर्सच्या दुकानात प्रवेश केला. त्यानंतर दरोडेखोरांनी संपूर्ण दुकान लुटले..CIDCO Lottery: सर्वसामान्यांना मिळालं हक्काचं घरं! सिडकोच्या नवी मुंबईतील ८,७९५ घरांची सोडत जाहीर .दरम्यान, या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच डहाणू पोलीस आणि पालघरच्या स्थानिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा कडक तपास सुरू करण्यात आला आहे. सीसीटीव्हीच्या आधारे दरोडेखोरांचा शोध घेतला जात असून याप्रकरणी स्थानिकांकडून या आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणीही करण्यात आली आहे..नवी मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेल FDA च्या रडारवर, फेरतपासणी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.दरोड्याचा व्हिडिओ समोरडहाणूतील सोन्याच्या दुकानावरील दरोड्याचा व्हिडिओत असे दिसून येत आहे की, अचानक तीन दरोडेखोर येत त्यांनी थेट सोन्याच्या दुकानावर दरोडा टाकला. य दरोडेखोरांपैकी एकाच्या हातात बंदूक असून तो दुकानाच्या दारात उभा राहतो. तर इतर दोघेजण धारदार शस्त्र घेऊन दुकानात जातात. त्यांनंतर मालकाला धमकावून सोन्याचे दागिने एका पोत्यात भरण्यास भरून तेथून निघून जातात. तथापि, या सोन्याची किंमत लाखो रुपयांमध्ये असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.