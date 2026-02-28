Palghar News: उंदरांचे वास्तव्य, सांडपाणी, दुर्गंधी अन्..., तलासरीतील अंगणवाडीला कुलूप; अस्वच्छतेमुळे बालआरोग्यावर प्रश्नचिन्ह

तलासरी : उधवा ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाणपाडा येथील अंगणवाडी केंद्रात निष्काळजीपणा आणि अस्वच्छतेचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत सुरू राहणे अपेक्षित असलेले केंद्र दुपारी सुमारे १.३० वाजताच कुलूपबंद अवस्थेत आढळल्याने पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..परिसरात सांडपाणी, दुर्गंधी आणि डासांचा त्रासप्रत्यक्ष पाहणीत अंगणवाडीच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात घाण साचलेली दिसून आली. पाण्याच्या पाइपलाईनला गळती असून सांडपाणी अंगणातच साचत आहे. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून डासांची उत्पत्ती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लहान बालकांच्या आरोग्याशी संबंधित केंद्रात अशी परिस्थिती आढळल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे..Navi Mumbai: नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी! नवी मुंबईत २ दिवस वाहतुकीत बदल; काही रस्ते बंद, जाणून घ्या संपूर्ण तपशील.शोषखड्ड्यात उंदरांचे वास्तव्य; स्वयंपाकघरातील ‘जुगाड’अंगणवाडीसाठी तयार करण्यात आलेल्या शोषखड्ड्यात उंदरांचा वावर असल्याचे दिसून आले. स्वयंपाकघरातील तुटलेल्या पाइपमधून पाणी बाहेर सोडण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात सिमेंट पत्र्याचा वापर केल्याचेही निदर्शनास आले. ही स्थिती केवळ अस्वच्छच नव्हे, तर धोकादायक असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली..विशेष म्हणजे संबंधित अंगणवाडी केंद्रापासून अवघ्या काही मीटर अंतरावर ग्रामपंचायत कार्यालय आहे. तरीही इतक्या जवळील शासकीय यंत्रणेकडून दुर्लक्ष कसे झाले, असा सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषद पालघर यांच्या “स्वच्छ सुंदर परिसर, जीवन निरोगी निरंतर” या घोषवाक्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्षातील ही अवस्था प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरत आहे..Mumbai Water Project: बीएमसीच्या मोठ्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा, ४३७ कोटींचा नवा प्लॅन; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय .“मला अद्याप सविस्तर माहिती मिळालेली नाही. ग्रामसेवकांकडून माहिती घेऊन वस्तुस्थितीची पडताळणी करण्यात येईल. संबंधित त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. कृपया एक आठवड्याचा अवधी द्यावा; त्या कालावधीत दुरुस्ती व स्वच्छतेची कामे पूर्ण करण्यात येतील.”- रुपाली राणा , बाल विकास अधिकारी , तलासरी पंचायत समिती.“अंगणवाडी परिसरात अत्यंत अस्वच्छ आणि धोकादायक परिस्थिती आहे. पाइपलाईन लिकेजमुळे पाणी साचत असून डासांची उत्पत्ती वाढली आहे. येथे लहान मुले येत असल्याने त्यांच्या आरोग्याची गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायतीने तात्काळ कारवाई करावी.”- देवराम कुरकुटे, ग्रामस्थ..Amravati ST Bus Accident : अमरावतीत भीषण अपघात! एसटी महामंडळाच्या बसची ऑटोला धडक, पाच जणांचा मृत्यू, दोघे गंभीर... .दरम्यान, बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने ग्रामस्थांनी तातडीने स्वच्छता मोहीम राबवून दोषींवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाने आश्वासनानुसार आठवडाभरात परिस्थिती सुधारली नाही, तर पुढील आंदोलनाचा इशाराही स्थानिकांकडून देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.