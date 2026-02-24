Palghar News: शाळेजवळील इमारतीत नको तो उद्योग; पोलिसांना कुणकुण, छापा टाकला अन्..., पालघरमध्ये नेमकं काय घडलं?

निखिल मेस्त्रीपालघर : पालघर शहरालगत असलेल्या सुंदरम शाळेजवळील एका इमारतीमध्ये बेकायदा कॉल सेंटरवर छापेमारी करून या कॉल सेंटरचा पर्दाफाश पालघरच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने केला आहे. या कॉल सेंटर मधून आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे घडल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. या कॉल सेंटरवर धाड टाकून पोलिसांनी पाच जणांना ताब्यात घेतले आहे. यासह काही लॅपटॉप आणि मोबाईल पोलिसांनी हस्तगत केले आहेत. मीरा रोड आणि भाईंदर अशा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या कॉल सेंटरचे लोण आता पालघरमध्येही पसरू लागल्याचे या घटनेने स्पष्ट झाले आहे..पालघर शहरालगत सुंदरम परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण वाढले आहे. हे नागरिकरण होत असताना परप्रांतीयांचे लोंढे या परिसरात विसावत आहेत. त्यातच पोलिसांनी केलेल्या कॉल सेंटरच्या कारवाईमुळे येथे अवैध धंद्यांचे पेव फुटल्याचे दिसून येते. सुंदरम परिसरामध्ये सुंदरम शाळा असून या शाळेच्या लगत असलेल्या फिया एकांत या इमारतीमधील तिसऱ्या माळ्यावर हे कॉल सेंटर सुरू होते. या कॉल सेंटरमधून अमेरिका देशाच्या नावावरून आर्थिक आणि सायबर फसवणुकीचे प्रकार सुरू होते, अशी माहिती समोर येत आहे..Thane News: रेल्वे स्थानक बाहेरील बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर तात्काळ कारवाई करा, दिवा शहर नागरी हक्क समितीचा इशारा.बेकायदा कॉल सेंटर सुरू असल्याची माहिती पालघरच्या स्थानिक गुन्हे शाखेला समजल्यानंतर त्यांनी आज या इमारतीत धाड टाकली. पोलिसांनी धाड टाकली, त्यावेळेला फ्लॅटमध्ये पाच जण लॅपटॉप आणि मोबाईल वरून कॉलिंग करत असल्याचे पोलिसांना आढळले. पोलिसांनी त्यांची कसून चौकशी केली असता हा बेकायदा कॉल सेंटर असल्याचे पोलिसांना आढळले..पोलिसांनी तातडीने या फ्लॅटमधील पाच जणांना ताब्यात घेतले. यासह चार ते पाच लॅपटॉप आणि 12 मोबाईल या फ्लॅटमधून हस्तगत करण्यात आले. प्राथमिक स्तरावर केलेल्या कारवाईत हा मुद्देमाल सापडला असला तरी पुढे या कॉल सेंटर मधून किती जणांची फसवणूक केली हे चौकशीनंतरच प्रत्यक्षात समोर येणार आहे, असे पोलिसांनी सांगितले आहे. पाचही जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया आणि पुढील प्रक्रिया पोलीस करीत आहे..Mumbai News: अतिक्रमणांवर हातोडा! मुंबईतील पदपथांवर आयुक्तांची धडक पाहणी; अनधिकृत बांधकामांबाबत कारवाईचे निर्देश.कॉल सेंटरमध्ये काम करणारे मुख्य चार जण यापैकी दोन ते तीन जण मीरा रोड येथील असल्याचे पुढे आले आहे. एक जण पुण्याचा आहे. हे पाचही जण परप्रांतीय आहेत. त्यातील चार जण कॉल सेंटर चालवत होते. तर एक जण मदतनीस असल्याची माहिती समोर आली आहे. कॉल सेंटर सुरू असलेल्या फ्लॅटचा भाडेकरार डिसेंबरदरम्यान करण्यात आला होता. तर एक महिन्यापूर्वी त्यांनी इंटरनेट कनेक्शन घेतल्याची खात्रीलायक माहिती पुढे येत आहे. या कॉल सेंटर मधून या गुन्हेगारांनी किती जणांची फसवणूक केली हे प्रत्यक्ष चौकशीनंतरच समोर येणार असल्याचे पालघरचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी म्हटले आहे. पाचही जणांवर एफ आय आर दाखल झाल्याचेही देशमुख यांनी म्हटले ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.