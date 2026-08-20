Palghar Corruption: पालघर महावितरणचा वायरमन आठ हजारांची लाच घेताना रंगेहात अटक; जास्तीचे वीज बिल कमी करण्याचे आमिष

निखिल मेस्त्रीपालघर : पालघरच्या महावितरण विभागातील कनिष्ठ तंत्रज्ञ म्हणजे वायरमन याला आठ हजार रुपयांची लाच घेताना लाच लुचपत विभागाने रंगेहात अटक केली आहे. प्रदीप सुभाष महाजन (38,रा. उमरोळी) असे त्याचे नाव आहे. वडिलांच्या जागी प्रदीप कामाला लागला होता, अशी माहिती समोर आली आहे..वीज ग्राहकाला जास्तीचे येणारे बिल कमी करण्यासाठी ही लाच महाजन याने स्वीकारली आहे. पालघर तालुक्यातील खारेकुरण दांडी पाडा येथे राहणारे एक वीज ग्राहक यांनी बिल जास्त येत असल्या प्रकरणी तक्रार केली होती. मात्र तक्रार सोडविण्याऐवजी जास्तीचे बिल सेटल करून देतो, त्या बदल्यात आठ हजार रुपये द्यावे लागतील असे महाजन यांनी या वीज ग्राहकाला सांगितले होते. लाच मागितल्यानंतर वीज ग्राहकाने तशी तक्रार पालघरच्या लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे बुधवारी केली होती. लचलूचपात विभागाच्या पथकाने या तक्रारीची पडताळणी केली असता वायरमन महाजन याने वीज ग्राहकाकडून लाच मागितल्याची तथ्यता आढळली..गुरुवारी खारेकुरण येथील मिठागर रोड परिसरात लाच लुचपत विभागाच्या पथकाने सापळा रचला. वायरमन महाजन याने तक्रारदार वीज ग्राहकाकडून आठ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताचक्षणी पथकाने त्याला रंगेहात पकडले. महाजन यांच्या विरोधात लाच स्वीकारल्याप्रकरणी पालघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली ही कारवाई पोलीस उपअधीक्षक दादा राम करांडे यांच्या नेतृत्वातील राकेश डांगे विलास भोई जितेंद्र गवळी गवळी प्रकाश दळवी आकाश लोहारे यांच्या पथकाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.