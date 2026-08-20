मुंबई

Palghar Corruption: पालघर महावितरणचा वायरमन आठ हजारांची लाच घेताना रंगेहात अटक; जास्तीचे वीज बिल कमी करण्याचे आमिष

पालघर महावितरणच्या वायरमनकडून वीज बिल कमी करण्याच्या आमिषावर आठ हजारांची लाच; लाचलुचपत विभागाचा सापळा, रंगेहात अटक
A wireman from Mahavitaran was arrested by the Anti-Corruption Bureau while allegedly accepting a bribe of ₹8,000 to settle a consumer’s electricity bill.

A wireman from Mahavitaran was arrested by the Anti-Corruption Bureau while allegedly accepting a bribe of ₹8,000 to settle a consumer’s electricity bill.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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निखिल मेस्त्री

पालघर : पालघरच्या महावितरण विभागातील कनिष्ठ तंत्रज्ञ म्हणजे वायरमन याला आठ हजार रुपयांची लाच घेताना लाच लुचपत विभागाने रंगेहात अटक केली आहे. प्रदीप सुभाष महाजन (38,रा. उमरोळी) असे त्याचे नाव आहे. वडिलांच्या जागी प्रदीप कामाला लागला होता, अशी माहिती समोर आली आहे.

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