Palghar MP Accident : खासदार हेमंत सावरा भीषण अपघातातून थोडक्यात बचावले, डंपरने गाडीला धडक दिली अन्...

विरार ता.(बातमीदार) : पालघर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. हेमंत विष्णू सवरा यांच्या इनोव्हा गाडीचा आज (१ मे) सकाळी घोडबंदर रोडवर भीषण अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या दिशेने रॉंग साईडने जात असताना समोरून येणाऱ्या डंपरने त्यांच्या गाडीला जोरदार धडक दिली.राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक कोंडी आणि विरुद्ध दिशेने गाडगे चाल वण्याचा प्रश्न समोर आला आहे.. या अपघातात गाडीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून एअरबॅग्स उघडल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. सुदैवाने खासदार डॉ. सावरा व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कोणतीही दुखापत झाली नाही. मात्र गाडीच्या चालकाला किरकोळ दुखापत झाल्याची माहिती समोर आली आहे..अपघातानंतर परिसरात काही काळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन व पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.या घटनेमुळे घोडबंदर रोडवरील वाहतूक सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून रॉंग साईडने वाहन चालविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.