मुंबई

Palghar MP Accident : खासदार हेमंत सावरा भीषण अपघातातून थोडक्यात बचावले, डंपरने गाडीला धडक दिली अन्...

Ghodbunder Road Crash : डॉ. सावरा व त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही दुखापत झाली नाही. चालकाला किरकोळ दुखापत झाली असून त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. या घटनेमुळे घोडबंदर रोडवरील वाहतूक सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.
Palghar MP Accident : खासदार हेमंत सावरा भीषण अपघातातून थोडक्यात बचावले, डंपरने गाडीला धडक दिली अन्...
Yashwant Kshirsagar
विरार ता.(बातमीदार) : पालघर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. हेमंत विष्णू सवरा यांच्या इनोव्हा गाडीचा आज (१ मे) सकाळी घोडबंदर रोडवर भीषण अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या दिशेने रॉंग साईडने जात असताना समोरून येणाऱ्या डंपरने त्यांच्या गाडीला जोरदार धडक दिली.राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक कोंडी आणि विरुद्ध दिशेने गाडगे चाल वण्याचा प्रश्न समोर आला आहे.

