Palghar News: शाळेचे शुल्क न भरल्याने ३० विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास मज्जाव, पालकांचा संताप

Boisar School: बोईसरमधील एका शाळेत शाळेचे थकीत शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास मज्जाव केल्याचा प्रकार घडला आहे. यामुळे पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
तारापूर : शाळेचे थकीत शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास मज्जाव केल्याचा प्रकार बोईसरमधील शाळेत घडला आहे. हा प्रकार समजताच पालकांनी गोंधळ घातल्यानंतर विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यासाठी मंजुरी दिली.

school
palghar
