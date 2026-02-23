मुंबई

Agricultural: पारंपरिक शेतीला पर्याय! कृषी क्षेत्रात ‘बिजली’ फुलांची क्रांती; शेतकऱ्यांसाठी कमाईचा नवा मार्ग

Bijli flower cultivation project: पालघरमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानासह फुलशेतीचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. कोसबाडच्या कृषी पंढरीत ‘बिजली’ फुलली आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची नवी संधी मिळाली आहे.
Bijli flower cultivation project

Bijli flower cultivation project

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाणगाव : पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांना पारंपरिक पिकांसोबतच नगदी पिकांचा पर्याय देण्यासाठी डहाणू तालुक्यातील कृषी विज्ञान केंद्र, कोसबाड येथे ‘बिजली’ फुलांच्या लागवडीचा प्रात्यक्षिक प्रयोग यशस्वीरीत्या राबविण्यात आला आहे. पांढऱ्या शुभ्र रंगाची आणि झेंडूसारखी दिसणारी ही फुले सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत असून, कृषी क्षेत्रात हा प्रयोग चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Loading content, please wait...
agriculture
Mumbai
palghar
flower

Related Stories

No stories found.