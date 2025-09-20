मुंबई

Boisar News : पालघर पोलीस दलाकडून अनैतिक मानवी व्यापार करणाऱ्या आरोपींवर कारवाई करुन तीन पिडीत महिलांची सुटका

बोईसर-नवापूर नाका येथे स्थानिक गुन्हे शाखा पालघर पथकाने सहारा रेसिडेन्सी हॉटेलवर छापा टाकून वेश्याव्यवसाय चालविणाऱ्या हॉटेल चालकास घेतले ताब्यात.
hotel sahara residency

hotel sahara residency

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
- सुमित पाटील

बोईसर - बोईसर-नवापूर नाका येथे स्थानिक गुन्हे शाखा पालघर पथकाने सहारा रेसिडेन्सी हॉटेलवर छापा टाकून वेश्याव्यवसाय चालविणाऱ्या हॉटेल चालकास ताब्यात घेतले. या कारवाईत तिन्ही पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली असून आरोपीविरुद्ध पिटा कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

police
crime
racket
palghar
Woman

