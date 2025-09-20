Boisar News : पालघर पोलीस दलाकडून अनैतिक मानवी व्यापार करणाऱ्या आरोपींवर कारवाई करुन तीन पिडीत महिलांची सुटका

- सुमित पाटीलबोईसर - बोईसर-नवापूर नाका येथे स्थानिक गुन्हे शाखा पालघर पथकाने सहारा रेसिडेन्सी हॉटेलवर छापा टाकून वेश्याव्यवसाय चालविणाऱ्या हॉटेल चालकास ताब्यात घेतले. या कारवाईत तिन्ही पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली असून आरोपीविरुद्ध पिटा कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..स्थानिक गुन्हे शाखा, पालघर यांचे मार्गदर्शनाखाली पथकाने बोईसर येथे सहारा हॉटेल एन्क्लेव्ह बिल्डींग, नवापुर नाका बोईसर, जी पालघर येथे वेश्याव्यवसाय चालत असल्याची गुप्त माहिती मिळवली. नमूद माहितीच्या आधारे सापळा रचुन (ता. १९) रोजी १७.५५ वा. चे सुमारास सहारा हॉटेल एन्क्लेव्ह बिल्डींग, नवापुर नाका बोईसर डमी गिऱ्हाईक यांना आरोपीत विनय जयकिसन धुपर, वय ३९ वर्षे, व्यवसाय-हॉटेल मॅनेजर रा. परनाळी ता.जि. पालघर मुळ रा. पटीयाला पंजाब राज्य यांनी ०३ पिडीत महीलांना वेश्या व्यावसायाकरीता मिळवुन त्यांना वेश्या व्यावसायकरीता प्रवृत्त करून त्या पिडीत महिला पुरूष गि-हाईकास वेश्यागनमना करीता पुरवुन नमुद महिलांच्या वेश्यागमनाचा मोबदला स्वतःच्या उपजिवीकेसाठी स्विकारुन पिडीत महिलांना पुरुष ग्राहकासांठी वेश्यागमनाकरीता उद्युक्त करून वेश्या व्यवसायाच्या प्राप्त कमाईच्या मिळकतीवर अवलंबुन राहुन वेश्याव्यवसायास प्रेरणा दिली..स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करण्यास प्रवृत्त केलेल्या तीन पिडीत महिलांची सुटका करण्यात आली असून त्यांची रेस्क्यू फाउंडेशन मध्ये रवानगी करण्याबाबत कारवाई सुरू आहे. तर हॉटेल सहारामध्ये बेकायदा वेश्या व्यवसाय चालवल्या प्रकरणी व्यवस्थापक विनय जयकिसन धुपर याच्या विरोधात बोईसर पोलीस ठाण्यात अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम अन्वये गुन्हा नोंद करून त्याला अटक करण्यात आली आहे..आरोपीविरूध्द बोईसर पोलीस ठाणे येथे गु.र.नं. ४१५/२०२५ भारतीय न्याय संहिता अधिनियमय २०२३ चे कलम १४४ (२) सह अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम १९५६ चे कलम ३, ४, व ५ प्रमाणे ता. २०/०९/२०२५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नमूद गुन्ह्यात आरोपीस अटक करण्यात आली आहे.तसेच तिनही पिडीत महिलांना चिल्ड्रन होम फॉर गर्ल्स रेस्क्यु फाऊंडेशन बोईसर येथे दाखल करण्याची व आरोपीस मा. न्यायालयात हजर करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. गुन्हयाचा पुढील तपास सहाय्ययक पोलिस निरीक्षक अनिल व्हटकर, नेमणूक स्थानिक गुन्हे शाखा, पालघर हे करीत आहेत..या यशस्वी कारवाईमध्येसदरची कारवाई पोलीस अधीक्षक, पालघर यतिश देशमुख, अपर पोलीस अधीक्षक, पालघर विनायक नरळे यांचे मार्गदर्शन व सुचनांप्रमाणे पोलीस निरीक्षक प्रदिप पाटील, सहा.पो.निरीक्षक अनिल व्हटकर, पोउपनि - गोरखनाथ राठोड, कृष्णा ठाकरे, पोहवालदार दिपक राऊत्, संदिप सुर्यवंशी, कपिल नेमाडे, भगवान आव्हाड, प्रकाश महाले, राजेंद्र हरणे, मनोज राऊत, स्वप्नील जाधव, संजीवनी धांगडा, सीमा भोये सर्व नेमणूक स्थानिक गुन्हे, शाखा, पालघर व अनैतीक मानवी वाहतुक प्रतिबंधक कक्ष, पालघर यांनी पार पाडलेली आहे.पालघर पोलिसांनी अवैध धंद्यांवर केलेल्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातून गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होईल आणि पीडित महिलांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.