Palghar: पालघरकरांचे हाल! तारापूर परिसरात हवेची गुणवत्ता ढासळली, विविध आजारांमुळे स्थानिक बेजार

निखिल मेस्त्री / संतोष घरत पालघर : आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत म्हणून ओळख असलेला तारापूरचा परिसर सध्या प्रदूषणाच्या छायेत आहे. तीन महिन्यांपासून हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सातत्याने घसरत असल्याने वाढलेल्या धुरकटपणामुळे स्थानिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. .तारापूर परिसरात तीन महिन्यांपासून हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सातत्याने 'मध्यम'वरून 'खराब', काही दिवस 'अतिखराब' पातळीवर पोहोचला आहे. तारापूर औद्योगिक वसाहतीसह कोलवडे, कुंभवली, पास्थळ, पांम, सालवड, सरावली गावांमध्ये कंपन्यांचा धूर, रासायनिक प्रक्रियेतील प्रदूषणकारी वायू, बांधकाम, रस्त्यावरून उडणारी धुळीमुळे प्रदूषण फोफावले आहे..तीन महिन्यांत हवेचा निर्देशांक सरासरी १५० इतका आहे. मात्र, त्यानंतरही हव्या तशा उपाययोजना करण्यात औद्योगिक विकास महामंडळ, कंपन्या, ग्रामपंचायत, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अशा सर्वच यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. परिणामी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे..Mumbai News: मुंबईतील राणीच्या बागेत गुजरातच्या सिंहाची गर्जना होणार; कधी? महत्त्वाची माहिती समोर.तीन महिन्यांपासून धोक्याची घंटामहाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या खैरा येथील हवा निर्देशांक मोजणी केंद्रावर डिसेंबरपासून आतापर्यंत हवा निर्देशांक 'मध्यम' श्रेणीतून 'खराब' श्रेणीत पोहोचला आहे. डिसेंबर महिन्यात केवळ नऊ दिवस हवा निर्देशांक समाधानकारक होता. बाकीचे दिवस निर्देशांक १०५ ते १४२ अर्थात धोकादायक स्थितीत होता. जानेवारीत ११ दिवस सोडले, तर बाकीच्या दिवसांत हवा निर्देशांक १०७ ते १७९ होता. आता फेब्रुवारीत मंगळवारपर्यंत हवा निर्देशांक मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक दर्शवत आहे. फेब्रुवारीमध्ये केवळ तीन दिवस हवेची गुणवत्ता सुधारली होती. बाकीचे सर्व दिवस हवेत प्रदूषण दिसून येत आहे. वाढते प्रदूषण लक्षात घेता काही दिवसांत निर्देशांक २०० पेक्षा जास्त नोंदवला जाण्याची भीती आहे..दुष्परिणामहवेतील सूक्ष्म कण (पीएम २.५ व २.१०), धूर आणि रसायनांमुळे दमा, ॲलर्जी, खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास व फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोकावायुप्रदूषणामुळे रक्तदाब वाढणे, हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतोलहान मुलांमध्ये फुप्फुसांचा त्रास, वारंवार सर्दी-खोकला आणि एकाग्रतेत अडथळाअकाली प्रसूती, कमी वजनाची बाळे जन्माला येणे आणि गर्भातील वाढीवर परिणाम होऊ शकतोधूळ व रसायनांमुळे त्वचेची ॲलर्जी, पुरळ, त्वचा कोरडी पडणे आणि अकाली वार्धक्य.Mumbai News: एका रात्रीत शक्य नाही पण लोकांच्या तक्रारींवर उपाय आवश्यक; हायकोर्टानं BMCसह राज्य सरकारला फटकारलं.वाढीची कारणेमोठ्या प्रमाणावर नागरीकरणरस्ते, पदपथ यांच्यासारख्या पायाभूत सुविधा देण्यास प्रशासन अपयशीरस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावून धुराचे उत्सर्जन वाढतेकारखान्यातील सांडपाण्याचा गटारांमध्ये विसर्गकारखान्यांमधील उडणारी धूळ, कच्चा माल नेताना रस्त्यावर पडत असल्यामुळे प्रदूषणात भर पडत आहे.धुळीतील सध्या 'पीएम १०' व 'पीएम २.५' हे घटक मुख्य प्रदूषकरखडलेली विकासकामे; रस्त्यावर पडलेला राडारोडा.आरोग्यविषयक तक्रारींत वाढजिल्ह्याच्या जनता दरबारात नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न थेट पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्यासमोरही उपस्थित झाला. पालकमंत्री यांनी याकडे लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या असताना हवा गुणवत्ता निर्देशांक स्थिर राहण्याच्या ठोस उपाययोजना केल्या नसल्याने हवेचा दर्जा खालावला आहे.पर्यावरणतज्ञांच्या मते रासायनिक कंपन्यांनी हवेत सोडलेला प्रदूषित धूर, हवेत मिसळणारी धूलिकणांमुळे फुप्फुस, हृदयविकाराचा धोका वाढतो. औद्योगिक क्षेत्र परिसरात प्रदूषण असल्याने दमा, खोकला, त्वचाविकार, घशात जळजळ, डोळ्यांची आग अशा तक्रारी वाढल्या आहेत..Mumbai Railway : T20 वर्ल्ड कप बघायला आलेल्या विदेशी पर्यटकांच्या रील्समधून मुंबईतील रेल्वेंची 'थू-थू'; कचरा, अतिक्रमणाचे व्हिडिओ व्हायरल; हे स्टेशन की कचराकुंडी?.हवा गुणवत्ता निर्देशांक नियंत्रित राहावा, यासाठी उपाययोजनाबाबत संबंधित यंत्रणांना वारंवार सूचना केल्या आहेत. त्याची प्रभावी अमलबजावणी व्हावी यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.- राजू वसावे, उपप्रादेशिक अधिकारी, तारापूर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.दररोजच्या प्रदूषणामुळे घरातून बाहेर पडताना नाकाला रुमाल लावून निघावे लागते. नागरिक प्रदूषणाने हैराण आहेत. प्रदूषणाच्या उपाययोजना करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.- परशुराम दुमाडा, सदस्य, बोईसर ग्रामपंचायत.