Palghar News : रिलीफ रुग्णालय राडा! सहा जणांचा जामीन पुन्हा लांबणीवर, ‘म्हात्रे प्रकरणा’चा न्यायालयात संदर्भ

पालघर - पालघरच्या रिलीफ रुग्णालयातील राडा प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या २३ आरोपींपैकी सहा जणांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. सोमवारी निर्णय अपेक्षित असताना डोंबिवलीतील डॉक्टर मारहाण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांचा जामीन रद्द केल्याच्या घडामोडीचा संदर्भ पालघर न्यायालयात देण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात दोन्ही बाजूंकडून प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर सहा आरोपींच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी (ता. २९) निर्णय देण्याचे न्यायालयाकडून स्पष्ट केले गेले..रिलीफ रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याला मारहाण, शिवीगाळ आणि धमकीप्रकरणी ६ सप्टेंबरला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान शिवसेनेचे ११ पदाधिकारी आणि गोविंदा पथकातील १२ जण अशा एकूण २३ जणांना अटक करण्यात आली. सध्या सर्व आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत..म्हात्रे प्रकरणाचा संदर्भ न्यायालयातसहा आरोपींच्या जामीन अर्जावर गेल्या आठवड्यात दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद झाला होता. त्यानंतर सोमवारी निर्णय अपेक्षित होता. मात्र रुग्णालयाच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी डोंबिवलीतील नगरसेवक रमेश सुकऱ्या म्हात्रे यांच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सोमवारच्या घडामोडीचा संदर्भ प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिला. म्हात्रे यांना डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला..न्यायालयाने वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचाराच्या संदर्भात कठोर निरीक्षणे नोंदविल्याचे सांगण्यात आले. या घडामोडीचा संदर्भ देताना रुग्णालयाच्या वकिलांकडून तो न्यायालयीन नोंदीसाठी माहितीस्तव सादर करण्यात आला. मात्र संशयित आरोपींच्या वकिलांनी केवळ प्रसारमाध्यमांमधील वृत्त न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले असून संबंधित न्यायालयीन आदेश उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले..दोन्ही बाजूंकडून प्रतिज्ञापत्रेया पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सरकारी पक्ष आणि तपास अधिकाऱ्याकडूनही संबंधित प्रकरणाबाबत माहिती मागवली. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली. त्यामुळे सोमवारी जामीन अर्जावर अंतिम निर्णय न होता तो मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला.सहा संशयित आरोपी कोण?जामीन अर्ज दाखल केलेल्या आरोपींमध्ये रोहित राजेंद्र गावीत, राहुल संखे, मनीष ऊर्फ विकी संखे, ऋषभ वारे, साईराज पाटील आणि नीलम संखे यांचा समावेश आहे..सरकारी पक्षाचा जामिनाला विरोधतपास अधिकारी तथा पोलिस उपअधीक्षक निशा जाधव यांनी सहा आरोपींना जामीन देण्यास विरोध केला आहे. तपासाची सद्यःस्थिती, आरोपींची कथित भूमिका आणि उपलब्ध पुरावे लक्षात घेता जामीन देऊ नये, अशी भूमिका सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर मांडली आहे.२३ जण अजूनही न्यायालयीन कोठडीतया प्रकरणातील सर्व २३ आरोपींना अटक केल्यानंतर सुरुवातीला पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर एका आरोपीला १६ सप्टेंबरला, तर उर्वरित २२ आरोपींना १८ सप्टेंबरला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. आता सहा आरोपींच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी होणाऱ्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.