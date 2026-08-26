मुंबई

Palghar Suspicious Death Case: तीन दिवस बहिणीशी संपर्क नाही; पालघरमध्ये फ्लॅटमधून ३० वर्षीय महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह, पती फरार

तीन दिवस संपर्क तुटला, सुरतहून धावत आलेल्या भावाला कुलूपबंद फ्लॅटमधून येणाऱ्या दुर्गंधीने उघड केला थरार; बेडरूममध्ये ३० वर्षीय पूजाचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह, फरार पतीमुळे हत्येचा संशय
Police investigating after the decomposed body of a 30-year-old woman was found inside a locked flat in Palghar following a three-day communication gap with her family.

Police investigating after the decomposed body of a 30-year-old woman was found inside a locked flat in Palghar following a three-day communication gap with her family.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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निखिल मेस्त्री

पालघर : तीन दिवस बहिणीशी संपर्क नसल्याने अखेर सुरतहून पालघरला पोहोचलेल्या भावाला बहिणीच्या घराच्या दाराला बाहेरून कुलूप दिसले. मात्र बंद दरवाजाच्या आतून येणाऱ्या तीव्र दुर्गंधीने त्याच्या मनातील भीती खरी ठरवली. कुलूप तोडून आत प्रवेश करताच बेडरूममध्ये ३० वर्षीय पूजा मिश्रा या महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळला आणि पालघर शहरातील जुन्या सातपाटी रोड परिसरात खळबळ उडाली.

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