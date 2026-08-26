Palghar Suspicious Death Case: तीन दिवस बहिणीशी संपर्क नाही; पालघरमध्ये फ्लॅटमधून ३० वर्षीय महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह, पती फरार

निखिल मेस्त्रीपालघर : तीन दिवस बहिणीशी संपर्क नसल्याने अखेर सुरतहून पालघरला पोहोचलेल्या भावाला बहिणीच्या घराच्या दाराला बाहेरून कुलूप दिसले. मात्र बंद दरवाजाच्या आतून येणाऱ्या तीव्र दुर्गंधीने त्याच्या मनातील भीती खरी ठरवली. कुलूप तोडून आत प्रवेश करताच बेडरूममध्ये ३० वर्षीय पूजा मिश्रा या महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळला आणि पालघर शहरातील जुन्या सातपाटी रोड परिसरात खळबळ उडाली..सातपाटी रोड परिसरात घोडेला गार्डन परिसरातील फनेल या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट क्रमांक २०१ मध्ये पूजा चंदन मिश्रा पती चंदन मिश्रा यांच्यासोबत राहत होत्या. दोघांचे सुमारे सहा वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. पूजा खासगी कंपनीत नोकरी करत होत्या. पूजाचे भाऊ प्रदीप कुमार मिश्रा यांनी सांगितल्यानुसार २२ ऑगस्टच्या रात्री आठ वाजल्यापासून ते बहिणीला सातत्याने फोन करत होते. सुरुवातीला फोन उचलला गेला नाही आणि काही वेळानंतर मोबाईल बंद लागला. दोन दिवस संपर्क न झाल्याने प्रदीप यांना संशय बळावला. अखेर २४ ऑगस्ट रोजी प्रदीप सुरतहून पालघरला पोहोचले..घरासमोर पोहोचताच त्यांना आणखी एक धक्का बसला. फ्लॅटला बाहेरून कुलूप होते. आतून दुर्गंधी येत होती. त्यांनी तात्काळ पोलिसांना ११२ वर संपर्क साधला. पोलीस कर्मचारी प्रविण पाटील आणि राजेश वायझडे यांच्यासह पालघर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. कुलूप तोडून घरात प्रवेश केल्यानंतर बेडरूममध्ये पूजाचा मृतदेह कुजक्या अवस्थेत आढळला..मृतदेहाच्या प्राथमिक पाहणीत नाक व तोंडातून रक्तस्राव झाल्याचे दिसून आले असून, मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविला असून, पतीचा शोध सुरू केला आहे..पालघर पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून घटनास्थळाचा पंचनामा, संबंधितांचे जबाब आणि शवविच्छेदन अहवालाच्या आधारे तपासाची दिशा निश्चित केली जात आहे. बंद फोन, बाहेरून लावलेले कुलूप आणि फरार पती… या तीन धाग्यांमागे खरोखरच हत्येचे गूढ दडले आहे का, की मृत्यूमागे वेगळेच कारण आहे? याचे उत्तर आता पोलीस तपासातूनच समोर येणार आहे..पुजाच्या भावाच्या आरोपानुसार भावजी चंदन मिश्रा दारूच्या आहारी गेले होते आणि पती-पत्नीमध्ये वारंवार वाद होत होते. पूजांना मारहाण केली जात असल्याचाही त्यांनी आरोप केला आहे. बहिणीची हत्या करून पतीने घराला बाहेरून कुलूप लावले आणि तो फरार झाला असावा, असा आरोप प्रदीप मिश्रा यांचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.