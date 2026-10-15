मुंबई

Tukaram Mundhe: शाहरुख, अजय आणि टायगरकडून 'एफडीए'च्या नोटीसला उत्तर; तुकाराम मुंढे म्हणाले, "योग्य वेळ आल्यावर..."

'विमल इलायची'च्या अप्रत्यक्ष जाहिरातीवरून एफडीएची कारवाई; जाहिरात करणाऱ्या कलाकारांची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे मुंढेंचे ठाम प्रतिपादन
FDA Action Over Indirect Ads of 'Vimal Elaichi'; Mundhe Asserts Legal Responsibility of Endorsing Actors

FDA Action Over Indirect Ads of 'Vimal Elaichi'; Mundhe Asserts Legal Responsibility of Endorsing Actors

Sakal

विनयन वाघमारे
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मुंबई : 'विमल इलायची'च्या नावाखाली प्रतिबंधित पान मसाल्याची अप्रत्यक्ष (सरोगेट) जाहिरात केल्याप्रकरणी बॉलिवूड अभिनेते शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या तिन्ही दिग्गज अभिनेत्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारणे दाखवा नोटीसला अखेर आपले लेखी उत्तर दिले आहे. मात्र, "तिन्ही अभिनेत्यांचे उत्तर आले असून, यावर योग्य वेळ आली की मी सविस्तर बोलेन," अशी सावध आणि सूचक प्रतिक्रिया एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

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