Tukaram Mundhe: शाहरुख, अजय आणि टायगरकडून 'एफडीए'च्या नोटीसला उत्तर; तुकाराम मुंढे म्हणाले, "योग्य वेळ आल्यावर..."

मुंबई : 'विमल इलायची'च्या नावाखाली प्रतिबंधित पान मसाल्याची अप्रत्यक्ष (सरोगेट) जाहिरात केल्याप्रकरणी बॉलिवूड अभिनेते शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या तिन्ही दिग्गज अभिनेत्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारणे दाखवा नोटीसला अखेर आपले लेखी उत्तर दिले आहे. मात्र, "तिन्ही अभिनेत्यांचे उत्तर आले असून, यावर योग्य वेळ आली की मी सविस्तर बोलेन," अशी सावध आणि सूचक प्रतिक्रिया एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे..FDA Strict Action : मसाल्यांमध्ये कृत्रिम रंग अन् भेसळीला पूर्ण बंदी! आयुक्त तुकाराम मुंढेंकडून कडक नियमावली जारी; नियम मोडल्यास थेट कारवाई.११ ऑगस्टला बजावली होती कारणे दाखवा नोटीसएफडीएच्या बृहन्मुंबई विभागाने ११ ऑगस्ट रोजी या तिन्ही अभिनेत्यांना नोटीस बजावून १५ दिवसांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले होते. महाराष्ट्रात गुटखा आणि पान मसाल्याच्या विक्री व वितरणावर पूर्ण बंदी आहे. असे असताना 'इलायची'च्या जाहिरातीचा वापर करून प्रत्यक्षात 'विमल पान मसाला' या प्रतिबंधित उत्पादनाचाच प्रचार केला जात असल्याचा संशय एफडीएने व्यक्त केला होता. सुरुवातीला दोघांचे उत्तर आले होते; मात्र आता तिन्ही अभिनेत्यांचे खुलासे एफडीएकडे जमा झाले आहेत.."केवळ नैतिक नव्हे, तर कायदेशीर जबाबदारी!"सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींमधील भूमिकेवर बोलताना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कठोर भूमिका मांडली. 'अन्न सुरक्षा आणि मानके विनियम, २०१८' चा हवाला देत ते म्हणाले, "कोणत्याही उत्पादनाची जाहिरात करणाऱ्या व्यक्तीने त्या उत्पादनाची पार्श्वभूमी तपासून योग्य ती खबरदारी घेतली पाहिजे. ही केवळ नैतिक जबाबदारी नसून, कायद्यानुसार जाहिरातदार कायदेशीररीत्याही जबाबदार आहेत." आता या अभिनेत्यांनी दिलेल्या उत्तरांवर समाधान न झाल्यास एफडीए त्यांच्यावर थेट कायदेशीर कारवाई करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.