ख्यातनाम शास्त्रीय गायक पंडित जसराज यांचे निधन

मुंबई - ख्यातनाम शास्त्रीय गायक आणि संगितकार पंडित जसराज यांचे वयाच्या 90 व्या वर्षी अमेरिकेत निधन झाले. सध्या न्यूजर्सी येथे असलेल्या पंडीत जसराज यांना काल रात्री थोडा त्रास होत होता. त्यांच्या शिष्यांनी रुग्णालयात दाखल करण्या संदर्भात विचारले असता त्यांनी नकार दिला. आज, सकाळी उठल्यानंतर त्यांनी तीन वेळा दीर्घ श्वास घेतला आणि प्राण सोडले अशी माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सकाळशी बोलताना दिली.

पंडित जसराज यांचा जन्म 28 जानेवारी 1930 रोजी झाला. जसराज हे गेल्या 80 वर्षांहून अधिक काळ संगीत क्षेत्रात कार्यरत होते. संगीत क्षेत्रातील अनेक प्रमुख पुरस्कार त्यांना मिळाले होते. मेवाती घराण्याशी संबंध असलेल्या पंडित जसराज यांच्या निधनाने शास्त्रीय गायन क्षेत्रावर मोठी शोककळा पसरली आहे.

Shocked to hear that the legendary artist, #PanditJasraj has moved on to his next journey!! Just this Sunday, Ishaan was on his daughter @durgajasraj's show Utsaah where she mentioned that Bapu ji was watching the show too. My prayers and strength to the family and disciples. pic.twitter.com/OMr7bsgmNE

— Shubhendra Rao (@ShubhendraRao) August 17, 2020