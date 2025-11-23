Pankaja Munde PA case: पंकजा मुंडेंचे PA यांच्या पत्नीचा रहस्यमय मृत्यू; कुटुंबाचा हत्येचा आरोप… नेमकं काय घडलं?

पंकजा मुंडेंचे वैयक्तिक सहाय्यक अनंत गर्जे यांच्या पत्नीने जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच अनंत गर्जे यांचं लग्न झालं होतं. मात्र मुलीच्या कुटुंबाने हा प्रकार आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या आरोपांमुळे प्रकरणाला राजकीय रंग चढण्याची शक्यता निर्माण झाली असून मुलीचे कुटुंब थेट वरळी पोलीस ठाण्यात पोहोचले आहे..घटना काल रात्री घडली असून पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे. मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात आला असून त्याचा अहवाल या प्रकरणातील महत्त्वाचा पुरावा ठरणार आहे. मुलीचे संपूर्ण कुटुंब पोलीस ठाण्यात दाखल झालं आहे आणि त्यांनी न्यायाची मागणी केली आहे. तपासातून नेमकी काय तथ्ये बाहेर येतात आणि आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे पुढील तपासात स्पष्ट होणार आहे. पंकजा मुंडे यांचे बीडमधील संपूर्ण कार्यक्रम देखील रद्द करण्यात आले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.