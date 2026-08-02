Panvel Crime: मृतांना जिवंत दाखवून जमीन विक्री, पनवेलमध्ये सव्वादोन कोटींची फसवणूक; पाच जण जेरबंद

पनवेल : इस्राईलमध्ये काही वर्षांपूर्वी मृत्यू झालेल्या दोन शेतकऱ्यांना कागदोपत्री जिवंत दाखवून त्यांच्या नावावरील करंजाडे येथील ४७ गुंठे जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विकून तब्बल दोन कोटी २९ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पनवेल शहर पोलिसांनी पर्दाफाश केला. याप्रकरणी पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे..सूरज शिंदे, सतीश शिंदे, तेजस सुर्वे, मनीष मोरे आणि वासुदेव शिंदे अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. नाथन एलियाहू चिंचोलकर आणि शालोम एलियाहू चिंचोलकर या मूळ जमीनमालकांचे अनुक्रमे २०११ आणि २०१६ मध्ये इस्त्राईलमध्ये निधन झाले होते. त्यांचे वारस परदेशात वास्तव्यास असल्याचा गैरफायदा घेत मुख्य आरोपी सूरज शिंदे याने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी कुटुंबीयांसह फरार झाला होता. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये ठिकाणे बदलत तो पोलिसांना चकवा देत होता..Pik Vima Yojana: शेतकऱ्यांना दिलासा! पीक विमा योजनेत मुदतवाढ, कधीपर्यंत आणि कसा कराल अर्ज? .ई-सिगारेट विक्रीवर छापाभारतात ई-सिगारेटच्या उत्पादन, साठवणूक व विक्रीवर बंदी असतानाही खारघर सेक्टर-४ येथील एका दुकानावर प्रतिबंधित ई-सिगारेटची विक्री सुरू असल्याचे उघड झाले. खारघर पोलिसांनी शुक्रवारी सायंकाळी छापा टाकून विविध बँड व फ्लेवर्सच्या ई-सिगारेटचा हजारो रुपयांचा साठा जप्त केला. याप्रकरणी दुकानचालक अहमद आदम साबीर (वय २२) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याला ताब्यात घेऊन कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. याप्रकरणी तपास सुरू आहे..Mumbai News: मुंबईवर आता सीसीटीव्हीची नजर, उघड्यावर कचरा फेकणाऱ्यांना दणका; महापालिकेचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.