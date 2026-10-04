Panvel News: पनवेलच्या नानोशीत भूकंपाचा सौम्य धक्का, पाच किमीपर्यंत जाणवले हादरे

अलिबाग : पनवेल तालुक्यातील नानोशी गावाजवळ शनिवारी (ता. ३) सायंकाळी ४.३२ वाजता भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला. भूकंपाची तीव्रता २.६ रिक्टर स्केल इतकी नोंदविण्यात आल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिली. जवळपास पाच किमी परिसरात भूकंपाचे धक्के जाणवले..नानोशी परिसरात सायंकाळी अचानक घरातील वस्तू तसेच दरवाजे, खिडक्या हलल्याने नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली. काही नागरिकांनी सुरक्षिततेसाठी घराबाहेर धाव घेतली; मात्र भूकंपाचा धक्का सौम्य असल्याने मोठा परिणाम झाला नाही. या भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहावे, असे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक यांनी केले..Mumbai News: ठाणे-बेलापूर मार्गावर चार रात्री वाहतूक बंद, काय असतील पर्यायी मार्ग?.मराठवाड्यात घबराटहिंगोलीसह यवतमाळ आणि लातूरच्या काही भागाला शनिवारी सकाळी भूकंपाचे धक्के बसले. रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता अनुक्रमे ३.३ आणि ४.५ नोंदविण्यात आली. यवतमाळ जिल्ह्यातील मुळावा परिसरामध्येही सकाळी नऊ वाजून ४७ मिनिटांनी भूकंपाचा धक्का जाणवला. लातूर जिल्ह्यात अहमदपूर तालुक्यातील काही भागांत सौम्य धक्के जाणवले. त्यामुळे नागरिकांमध्ये घबराट पसरली होती..Mumbai News: 'शिवशाही'ला घरे देण्यास टाळाटाळ, 'एसआरए'ने वर्षभरात १,२०० सदनिका रोखल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.