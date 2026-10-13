Panvel Traffic: केवळ पाच मिनिटांच्या प्रवासासाठी तब्बल २ तास, पनवेल-करंजाडे मार्गावर भीषण कोंडी, प्रवाशांचा मनस्ताप

नवीन पनवेल : पनवेल ते करंजाडे मार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या आता भीषण स्वरूप धारण करत आहे. केवळ पाच मिनिटांच्या प्रवासासाठी सुमारे दीड ते दोन तासांचा वेळ लागत असल्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. यामुळे हजारो प्रवाशांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे..करंजाडे नोडचा विकास वेगाने होत असतानाच विमानतळ बाधित क्षेत्राच्या पुनर्वसनामुळे वडघर, वरचे ओवळे आणि पुष्पकनगर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. या भागात लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाहनांची संख्यादेखील झपाट्याने वाढल्यामुळे गाढी नदीवरील पुलावर रोज वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. यातच बेशिस्त चालकांमुळे आणखी भर पडत आहे. यामुळे केवळ दोन ते साडेतीन किलोमीटरच्या अंतराला तब्बल दीड ते दोन तास लागत आहे..Nalasopara: लग्नाचे आमिष दाखवून हिंदू तरुणीवर वारंवार अत्याचार, ७०-८० तरुणींना फसवलं; अश्लील व्हिडिओ अन् फोटो काढत....कोंडीची प्रमुख कारणेगाढी नदीवरील सध्याचा पूल : करंजाडे आणि पनवेलला जोडणाऱ्या गाढी नदीवरील पूल अरुंद असल्याने वाहनांची मोठी गर्दी होते.उरण नाका आणि मासे बाजार : उरण नाका जवळील मासे बाजार आणि रिक्षांच्या अनधिकृत थांब्यांमुळे एनएमएमटी बस आणि इतर वाहने तासनतास अडकून पडतात..Mumbai Weather: मुंबईनं मोडला 11 वर्षांचा रेकॉर्ड! तापमान थेट ३८.२ अंश पार; पुढील ६ तास उष्णतेच्या लाटेचा इशारा .चार पदरी पुलाचा कोंडीवर उताराकरंजाडे आणि पनवेल यादरम्यान होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी प्रशासनाकडून गाढी नदीवर ४८ कोटी ४० लाख रुपयांच्या चार पदरी नवीन पूल बांधण्यास मान्यता दिली आहे. पनवेल बाजूने करंजाडे मलनिस्सारण उदंचन केंद्राजवळ गाढी नदीवर नवीन पूल उभारला जात आहे. येत्या काही दिवसांतच प्रत्यक्षात हे काम पूर्णत्वास वेणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.