मुंबई

Panvel Traffic: केवळ पाच मिनिटांच्या प्रवासासाठी तब्बल २ तास, पनवेल-करंजाडे मार्गावर भीषण कोंडी, प्रवाशांचा मनस्ताप

Panvel-Karanjade Traffic Jam : पनवेल-करंजाडे मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. यामुळे पाच मिनिटांच्या प्रवासासाठी तब्बल २ तास लागत असल्याचे दिसून येत आहे.
Panvel-Karanjade traffic jam

Panvel-Karanjade traffic jam

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवीन पनवेल : पनवेल ते करंजाडे मार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या आता भीषण स्वरूप धारण करत आहे. केवळ पाच मिनिटांच्या प्रवासासाठी सुमारे दीड ते दोन तासांचा वेळ लागत असल्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. यामुळे हजारो प्रवाशांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Traffic
panvel
traffic concerns in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com