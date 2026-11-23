पनवेल : आगामी उन्हाळ्यात पनवेल शहरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी महापालिकेने सोमवार (ता. २३) पासून आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षी २५ मेपासून हा निर्णय लागू केला होता; मात्र यंदा जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यासाठी हिवाळ्यातच ही कपात सुरू करण्यात आली आहे..पनवेल शहराला दररोज ३२ एमएलडीपेक्षा जास्त पाण्याची प्रत्यक्षात गरज आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या देहरंग धरणातून शहराला १३ ते १४ एमएलडी पाणी मिळते. तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून (एमजेपी) १५ ते १६ एमएलडी आणि एमआयडीसीकडून चार एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. मात्र, माथेरान डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या देहरंग धरणात २६ जुलै २००५च्या अतिवृष्टीत मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने त्याची पाणी साठवण क्षमता घटली आहे..Shiv Nadar: नादर कुटुंबाचे दररोज ७.१ कोटी रुपयांचे दान, दानशूरतेमध्ये सलग पाचव्या वर्षी अव्वल .परिणामी, उन्हाळ्यात हे धरण लवकर कोरडे पडते आणि शहराची तहान पूर्णपणे एमजेपी व एमआयडीसीवर अवलंबून राहते. पावसाळ्यापर्यंत उपलब्ध पाणीसाठा जपून वापरण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असल्याने आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवला जाणार आहे..जलकुंभानिहाय नियोजनसोमवार : मार्केट यार्ड उंच जलकुंभ व भाजी मार्केट उंच जलकुंभ संपूर्ण भाग बंद. तसेच चौकोनी टाकी अर्धा भाग बंद आणि अर्धा भाग सुरू राहील.मंगळवार : पटेल मोहल्ला उंच जलकुंभ संपूर्ण भाग बंद. पायोनिअर सोसायटी जलकुंभातून होणारा पाणीपुरवठा व ठाणा रोड हा भाग बंद राहील.बुधवार : एचओसी उंच जलकुंभ संपूर्ण भाग बंद राहील.गुरुवार : ठाणा नाका उंच जलकुंभ संपूर्ण साईनगर भाग बंद राहील.शुक्रवार गोल टाकी मिडलक्लास हाउसिंग सोसायटी भाग-१ व २, एस. के. बजाज भाग बंद राहील.शनिवार : गंगाराम सिनेमा उंचजलकुंभ तक्का गाव आणि कॉलनी भाग बंद राहील.रविवार : शहरातील सर्व भागांत पाणीपुरवठा सुरू राहील..CM Devendra Fadnavis: कौशल्याविना पदवी केवळ कागद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन .मंत्रालयात आज महत्त्वपूर्ण बैठकपनवेल शहरासह सिडको वसाहती आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याच्या परिस्थितीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी आज मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.