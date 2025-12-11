Panvel Solar Trees : पनवेलमध्ये पाच सौरवृक्षांची उभारणी; स्वच्छ ऊर्जा व पर्यावरण जनजागृतीला चालना

पनवेल : महापालिकेला ‘माझी वसुंधरा अभियान ३.०’अंतर्गत मिळालेल्या राज्यस्तरीय तृतीय पारितोषिकातून शहरात पाच सौरवृक्ष उभारण्याची कामे पूर्ण केली आहेत. या प्रकल्पाने स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीबरोबर पर्यावरण जनजागृतीला मोठे बळ मिळाले आहे. .महापालिकेने शहरातील पाच प्रमुख उद्यानांमध्ये आधुनिक सौरवृक्ष उभारण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातून सौरऊर्जेचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळेल, तसेच स्वच्छ ऊर्जेच्या वापराबाबत प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास महापालिकेने व्यक्त केला आहे. शहरातील वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अत्याधुनिक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. .Crime: विकृतीचा कळस! ६ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न फसला; व्यक्ती संतापला अन् चिमुकलीसोबत केलं असं काही की....धूळ नियंत्रणासाठी चार फॉग कॅनन वाहने, तसेच शहरातील विविध ठिकाणी वायू गुणवत्ता तपासण्यासाठी एअर मॉनिटरिंग व्हॅनची मदत घेतली जाते. याशिवाय नागरिकांना स्वच्छ हवा मिळावी, म्हणून शहरातील प्रमुख ठिकाणी पाच हवा शुद्धीकरण यंत्रणा बसवली आहे. तर लवकरच आणखी पाच ठिकाणी यंत्रणा बसवण्याची तयारी सुरू असल्याचे उपायुक्त स्वरूप खारगे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.