Panvel Solar Trees : पनवेलमध्ये पाच सौरवृक्षांची उभारणी; स्वच्छ ऊर्जा व पर्यावरण जनजागृतीला चालना

Renewable energy urban India : 'माझी वसुंधरा अभियान ३.०' अंतर्गत राज्यस्तरीय तृतीय पारितोषिक मिळाल्यानंतर पनवेल महापालिकेने शहरात स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती आणि पर्यावरण जनजागृतीसाठी पाच आधुनिक सौरवृक्ष यशस्वीरित्या उभारले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पनवेल : महापालिकेला ‘माझी वसुंधरा अभियान ३.०’अंतर्गत मिळालेल्या राज्यस्तरीय तृतीय पारितोषिकातून शहरात पाच सौरवृक्ष उभारण्याची कामे पूर्ण केली आहेत. या प्रकल्पाने स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीबरोबर पर्यावरण जनजागृतीला मोठे बळ मिळाले आहे.

