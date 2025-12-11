Panvel Air Pollution : पनवेल महापालिकेची वायू प्रदूषणावर लगाम; पाच ठिकाणी हवा शुद्धीकरण यंत्रे कार्यरत

नवी मुंबई : पनवेल पालिकेच्या हद्दीतील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासनाने हवा शुद्धीकरण यंत्र बसवली आहेत. या यंत्रांमुळे रस्त्यावरील वाहनांकडून होणारे धुळीचे प्रदूषण नियंत्रणात येणार असल्याचा दावा आयुक्त मंगेश चितळे यांनी केला आहे..विकसकांवर कारवाई कधी?हवेत धूलिकण उडू नये याकरिता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार खबरदारी घेण्याचे आदेश पनवेल पालिकेने इमारतींचे बांधकाम विकसकांना दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने बांधकाम स्थळपाहणी करून कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. नोटिसीनंतर पुन्हा स्थळपाहणी करून ज्या विकसकांनी नियमांची पूर्तता केलेली नाही, अशा विकसकांवर कारवाई प्रस्तावित आहे; पण नगररचना विभाग कारवाईबाबत उदासीन असल्याने नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत..Kolhapur Crime : साडेचार महिन्यांपासून पोलिसांना चकवा देणाऱ्या तिघांना अखेर अटक; एमडी ड्रग्ज प्रकरणाचा गुंता सुटण्याची चिन्हं.रसायनांच्या वासाने नागरिक हैराणपावसाळा संपताच हिवाळ्यात कडाक्याच्या थंडीसोबत वायू प्रदूषणाला सुरुवात झाली आहे. पनवेल पालिकेच्या हद्दीतील खारघर, कळंबोली, रोडपाली, तळोजा, कामोठे आणि नवीन पनवेल भागात नागरिकांना रसायनाच्या वासाने हैराण केले आहे. पनवेलप्रमाणे राज्यातील प्रमुख शहरांची सारखीच अवस्था असल्याने उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या कामकाजावर ताशेरे मारले आहेत.कठोर कारवाई करण्याचे संकेतप्रदूषणकारी घटकांवर कठोर कारवाई आणि उपाययोजना करण्याचा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने पनवेल महापालिकेने विकसकांना २६० पेक्षा अधिक नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच स्थळपाहणी करून कारवाईचा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालावर कारवाई झालेली नाही. महापालिकेने शहरात गरजेनुसार हवेतील रसायने, घातक वायू आणि धूलिकण शोषून घेणारे हवा शुद्धीकरण यंत्रे उभारलेली आहेत..पालिकेची यंत्रणा तैनातयेथे हवा शुद्धीकरणखारघर विभागात हिरानंदानी कॉम्प्लेक्सकळंबोली विभागात रोडपाली सिग्नलनावडे विभागात तळोजा आयजीपीएल नाकापनवेल विभागातील पनवेल कोळीवाडापनवेल विभागातील हुतात्मा स्मारक गार्डन.उपाययोजनापाण्याचे तुषार फवारणीखारघर, तळोजा, कामोठे,कळंबोली, पनवेलमध्ये वाहनेफिरवली जातात.रस्त्यांवर रोज सकाळी,संध्याकाळी फेऱ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.