Panvel Air Pollution : पनवेल महापालिकेची वायू प्रदूषणावर लगाम; पाच ठिकाणी हवा शुद्धीकरण यंत्रे कार्यरत

Air quality improvement : पनवेल पालिकेने शहरातील वाहनांमुळे आणि बांधकामामुळे होणारे वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी हवा शुद्धीकरण यंत्रे बसवली, मात्र विकासकांवर कारवाई करण्याबाबत नगररचना विभागाच्या उदासीनतेमुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : पनवेल पालिकेच्या हद्दीतील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासनाने हवा शुद्धीकरण यंत्र बसवली आहेत. या यंत्रांमुळे रस्त्यावरील वाहनांकडून होणारे धुळीचे प्रदूषण नियंत्रणात येणार असल्याचा दावा आयुक्त मंगेश चितळे यांनी केला आहे.

