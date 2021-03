"'महाराष्ट्र वसूली आघाडी' राज्याचा कारभार चालवतंय"

महाराष्ट्रात सध्या सचिन वाझे प्रकरण (Sachin Waze Case) गाजतंय. सुरूवातीला उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी आढळली. त्यानंतर त्या कारच्या मालकाचा संशयास्पद मृत्यू झाला. या प्रकरणांमध्ये वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून अटक झाली. पाठोपाठ त्यांचं निलंबनही झालं. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली झाली. पण बदलीनंतर पोलीस आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. त्यात, 'गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला बार आणि इतर आस्थापनांकडून महिन्याचे १०० कोटी जमा करण्याचे टार्गेट दिलं होतं' असं नमूद केलं. या आरोपानंतर राज्यातील सरकारवर टीकेची झोड उठली. याच मुद्द्यावरून भाजपच्या राष्ट्रीय स्तरावरील पदाधिकाऱ्याने ठाकरे सरकारचा उल्लेख महाराष्ट्र वसूली आघाडी करत टोला लगावला.

"मला असं वाटतंय की महाराष्ट्र राज्याचं सरकार हे 'महाराष्ट्र वसूली आघाडी' चालवतंय. गृहमंत्री स्वत: राष्ट्रवादी पक्षाच्या एका नेत्याचे आदेश ऐकतात ही बाब शरमेची आहे. गृहमंत्र्यांची कॅबिनेटमधून तात्काळ हकालपट्टी करा आणि या साऱ्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करा", अशी मागणी भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवी यांनी एएनआयला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हणाले.

I think Maharashtra is governed by ‘Maharashtra Vasooli Aghadi’. It is shameful that the Home Minister is taking directions from an NCP minister. We demand CBI inquiry and his removal from the cabinet: BJP National General Secretary CT Ravi pic.twitter.com/csvULEu5n6

— ANI (@ANI) March 21, 2021