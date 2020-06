कुर्ल्यात मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा भाग कोसळला...

मुंबई- गुरुवारी दुपारी कुर्ल्याच्या मेहताब लेनमध्ये जीर्ण झालेल्या तीन मजली इमारतीचा एक भाग कोसळला. ही घटना दुपारी 12 च्या सुमारास घडली. प्राथमिक माहितीनुसार, या घटनेत कोणीही जखमी झालेलं नाही. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे. घटनास्थळी अग्निशमन दलाचे जवान दाखल झाले असून ढासळलेल्या कोपऱ्याचे रॅबिट उचलण्याचे काम सुरू आहे. ही इमारत कुर्ला पश्चिमेकडील एल वॉर्ड कार्यालयाच्या बाजूला आहे. एका नागरिकानं दुपारी 12 च्या सुमारास या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्यात. कित्येक वर्ष जुनी झालेल्या या इमारतीचे बांधकाम जीर्ण झाले होते. BIG NEWS - १९४० आधी न्यूमोनियावर जसे उपचार व्हायचे तसे उपचार आता कोरोनासाठी? सुरु आहे मोठं संशोधन... या इमारतीत काही कुटुंबिय वास्तव्यास होते. या घटनेनंतरर इमारत रिकामी करण्यात आली. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे पालिका नियंत्रण कक्षाकडून सांगण्यात आले आहे. सध्या ढिगारा उपसण्याचे काम सुरू आहे. मुंबईत आज सकाळपासूनच पावसाने हजेरी लावली आहे. विजांच्या कडकडासह जोरदार पाऊस सुरु आहे. पहाटेपासूनच मुंबईत ढगाळ वातावरण होतं. मुंबईतल्या दादर, माटुंगा, लालबाग, परळ, अंधेरी, मालाड, कुर्ला या परिसरात जोरदार पावसानं हजेरी लावली. part of building collapsed in mumbais kurla area no injuries reported

