मुंबई

Mumbai: सेकंड क्लासचे तिकीट, पण फर्स्ट क्लासमध्ये चढले; टीसीने पकडताच आधी वाद घातला नंतर... मुंबई लोकलमध्ये काय घडलं?

Mumbai Local Dispute News: मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये दंडावरून वाद झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. दोन तरुणांनी प्रथम श्रेणीची तिकिटे खरेदी केली आणि दुसऱ्या श्रेणीच्या ट्रेनमध्ये चढले होते.
Mumbai Local Dispute

Mumbai Local Dispute

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करताना तिकीट कलेक्टर आणि मोफत प्रवास करणाऱ्यांमध्ये वाद होणे सामान्य आहे. तिकीट नसलेले प्रवासी तिकीट कलेक्टरपासून वाचण्यासाठी अनेकदा नवीन युक्त्या वापरताना दिसतात. मुंबईत अलिकडेच घडलेल्या एका घटनेने धक्कादायक वळण घेतले. मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये दोन जणांनी तिकीट कलेक्टरवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. रेल्वे पोलिसांनी वडाळा स्टेशनवर गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Passenger
Local Train
Mumbai Local Train
ticket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com