Mumbai: सेकंड क्लासचे तिकीट, पण फर्स्ट क्लासमध्ये चढले; टीसीने पकडताच आधी वाद घातला नंतर... मुंबई लोकलमध्ये काय घडलं?

मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करताना तिकीट कलेक्टर आणि मोफत प्रवास करणाऱ्यांमध्ये वाद होणे सामान्य आहे. तिकीट नसलेले प्रवासी तिकीट कलेक्टरपासून वाचण्यासाठी अनेकदा नवीन युक्त्या वापरताना दिसतात. मुंबईत अलिकडेच घडलेल्या एका घटनेने धक्कादायक वळण घेतले. मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये दोन जणांनी तिकीट कलेक्टरवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. रेल्वे पोलिसांनी वडाळा स्टेशनवर गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, वडाळा-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्लो लोकल ट्रेनमध्ये ही घटना घडली. आरोपींपैकी एकाची ओळख शब्बीर जफर शेख (२३) अशी झाली आहे. तर दुसरा अद्याप बेपत्ता आहे. तक्रारदार धनंजय यादव (४०) हे तिकीट निरीक्षक आहेत. त्यांनी सांगितले की, १ जानेवारी रोजी दुपारी ४:३० वाजता ते आणि त्यांचे सहकारी सुधीर मांझी (३५) वडाळा रेल्वे स्टेशनवर सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या स्लो लोकल ट्रेनच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यात चढले..Airoli Katai Expressway: वाहतूक कोंडी कायमची सुटणार! ऐरोली-कटाई उन्नत मार्गाचे काम प्रगतीपथावर; कधी खुला होणार? .तिकीट तपासणी दरम्यान, मांझीने दोन पुरुष प्रवाशांना त्यांची तिकिटे दाखवण्यास सांगितले. एका प्रवाशाने वैध प्रथम श्रेणीचे तिकीट दाखवले. तर दुसऱ्याने दुसऱ्या श्रेणीचे तिकीट दाखवले. तिकीट निरीक्षकाने प्रवाशाला दंड भरण्यास सांगितले तेव्हा तो कर्मचाऱ्यांशी वाद घालू लागला. टीसीने सांगितले की, जर त्याने दंड भरण्यास नकार दिला तर त्याला बाजूला बसवून सीएसएमटी स्थानकावरील रेल्वे संरक्षण दलाच्या (आरपीएफ) स्वाधीन केले जाईल. जिथे त्याला औपचारिकता पूर्ण करावी लागेल आणि न्यायालयात दंड भरावा लागेल. .BMC Election: युती जाहीर होताच फाटाफूट! वंचितच्या हट्टामुळे काँग्रेसचा गेम बिघडला; उमेदवार कायम ठेवल्याने डोकेदुखी वाढली.यानंतर, आरोपी शब्बीर शेखने यादववर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. त्याने त्याच्या कानाला, ओठांना आणि हाताला दुखापत केली. दुसऱ्या प्रवाशाने हस्तक्षेप करून हाणामारी थांबवली. शेखसोबत असलेल्या दुसऱ्या एका व्यक्तीने तिकीट निरीक्षकाला धमकी दिल्याचा आरोप आहे. त्याने त्याला मारहाण करण्याची धमकी देत म्हटले आहे की तो एक वर्षापासून तुरुंगात आहे. त्याने तिकीट निरीक्षकाला पोलीस ठाण्यात येण्याचे आव्हानही दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.