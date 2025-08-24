Mumbai Local: गणेशोत्सवाच्या खरेदीसोबत मेगाब्लॉकची भर; मुंबईकरांचे हाल!

मुंबई : गणरायाच्या आगमनाची आतुरता सर्वत्र दिसत असताना रविवारी शहरातील बाजारपेठा खरेदीसाठी फुलून गेल्या. गणेशोत्सवासाठी सजावटीपासून मिठाईपर्यंत वस्तू घेण्यासाठी मुंबईकर मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडले होते. मात्र, मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गांवर आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावर घेतलेल्या मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांची मात्र चांगलेच हाल झाले आहे..सकाळपासूनच दादर, सीएसएमटी, ठाणे, कुर्ला या बाजारपेठांत गर्दी उसळली होती. खरेदीसाठी निघालेल्या नागरिकांना रेल्वे स्थानकांवर मोठ्या प्रमाणावर अडचणींना सामोरे जावे लागले.माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान अप आणि डाउन धिम्या मार्गावर सकाळी ११ ते दुपारी ४ वाजेपर्यत ब्लॉक घेण्यात आला होता..सकाळी लवकर कामावर जाणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! मेट्रोच्या वेळेत बदल, पहिली ट्रेन 'या' वेळेत सुटणार .या दरम्यान धिम्या मार्गावरील वाहतूक जलद मार्गावरुन वळविण्यात आली होती. त्यामुळे ब्लॉक दरम्यान लोकलची वाहतूक २० ते २५ मिनिटे उशिराने धावत होत्या. यामुळे प्रवाशांना लोकल गाड्यांची प्रतीक्षा करावी लागली. याच वेळी ठाणे ते वाशी-नेरुळ-पनवेलदरम्यान ट्रान्स हार्बर मार्गावर लोकलसेवा बंद होती. त्यामुळे खरेदीसाठी बाहेर पडलेले अनेक जण रस्ते मार्गाने प्रवास करू लागले..त्यातच रविवार वेळापत्रकामुळे लोकलची संख्या कमी असल्याने प्रवाशांना लोकलकरिता बराच वेळ वाट पहावी लागत होती. ठाणे, घाटकोपर, कुर्ला, दादर रेल्वे स्थानकात प्रवाशांची गर्दी दिसून आलेली..भारतात पहिला पेट्रोल पंप कुठे उभा राहिला? तो अजूनही अस्तिवात आहे का? तेव्हा पेट्रोलची किंमत किती होती?.... रस्त्यावरील प्रवाशांची कोंडीरविवारी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मिरवणुका असल्याने रस्त्यांवरही वाहतूक कोंडी झाली. परिणामी प्रवासासाठी निघालेल्या नागरिकांचे वाहतूक कोंडीत अडकून पडले होते. प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाकडे संताप व्यक्त करत पुढील रविवारी, ३१ ऑगस्टला कोणताही मेगाब्लॉक न घेण्याची मागणी केली आहे. गणेशोत्सवात भाविक मोठ्या संख्येने बाहेर पडतात. त्यामुळे रविवार वेळापत्रकाऐवजी नियमित लोकल सेवा सुरू ठेवावी, असेही अनेक प्रवाशांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.