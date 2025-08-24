मुंबई

Mumbai Local: गणेशोत्सवाच्या खरेदीसोबत मेगाब्लॉकची भर; मुंबईकरांचे हाल!

Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी सजावटीपासून मिठाईपर्यंत वस्तू घेण्यासाठी मुंबईकर मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडले होते. मात्र, रेल्वे मार्गावर घेतलेल्या मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांची मात्र चांगलेच हाल झाले आहे.
Mumbai Local
Mumbai LocalESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गणरायाच्या आगमनाची आतुरता सर्वत्र दिसत असताना रविवारी शहरातील बाजारपेठा खरेदीसाठी फुलून गेल्या. गणेशोत्सवासाठी सजावटीपासून मिठाईपर्यंत वस्तू घेण्यासाठी मुंबईकर मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडले होते. मात्र, मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गांवर आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावर घेतलेल्या मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांची मात्र चांगलेच हाल झाले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
Ganesh Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com