मुंबई

CM Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच ‘पवना’ प्रकल्प

पिंपरी चिंचवड शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन ‘पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प’ प्रस्तावित आहे.
pawana water project

pawana water project

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई - पिंपरी चिंचवड शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन ‘पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प’ प्रस्तावित आहे. तो मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांची संमती, विश्वास आणि संवादातूनच पुढे नेऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. मुंबईतील विधानभवनात या प्रकल्पाबाबत बैठक झाली.

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