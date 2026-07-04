CM Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच ‘पवना’ प्रकल्प

मुंबई - पिंपरी चिंचवड शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन ‘पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प’ प्रस्तावित आहे. तो मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांची संमती, विश्वास आणि संवादातूनच पुढे नेऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. मुंबईतील विधानभवनात या प्रकल्पाबाबत बैठक झाली. .पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी प्रकल्पाबाबत सादरीकरण केले. याबाबत खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, याबरोबरच १८ गावांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावावा. किवळेत बंदिस्त जलवाहिनीतील पाईप काढले आहेत. त्यावर कारवाई व्हावी.आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले की, प्रकल्प पुढे नेताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. त्यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असेल.आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले की, प्रकल्प राबविण्यापूर्वी शेतकरी आणि शहरातील पाण्याची गरज या दोन्ही बाबतीत मुख्यमंत्री सकारात्मक विचार करतील..मुख्यमंत्री म्हणालेपिंपरी चिंचवडसह पीएमआरडीए क्षेत्रासाठी २०५० पर्यंतचे पाणी नियोजन करावेवाढती लोकसंख्या, नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याची गरज, नवीन जलस्रोतांचे नियोजन आणि उपलब्ध जलस्रोतांच्या कार्यक्षम वापरासाठी समन्वित आराखडा तयार करावासांडपाण्याच्या पुनर्वापरावर विशेष भर द्यावाऔद्योगिक, व्यावसायिक तसेच उद्याने, बांधकामे आणि इतर बिगर-पेयजल वापरासाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.