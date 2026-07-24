National Peace Movement: राष्ट्रीय आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर चित्रपटसृष्टी, इन्फ्लुएन्सर्स आणि मीडियासोबत मैत्रेय दादाश्रीजींचा शांती, संवाद आणि ऐक्याचा संदेश

मुंबई : देशभरात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर समाजात संवाद, शांती आणि ऐक्य प्रस्थापित करण्यासाठी चित्रपटसृष्टीतील मान्यवर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स, मीडिया प्रतिनिधी आणि विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींनी मैत्रीबोध परिवाराचे संस्थापक व दूरदर्शी मार्गदर्शक मैत्रेय दादाश्रीजी यांच्या सान्निध्यात विधायक संवाद साधला. यावेळी स्मिता जयकर, राज अर्जुन, काजल अग्रवाल, मकरंद देशपांडे, कुनिका सदानंद, आदिनाथ कोठारे, स्नेह झाला, RJ मलिष्का, मानव मंगलानी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..संवादादरम्यान मैत्रेय दादाश्रीजी म्हणाले, "जिथे अस्थिरता निर्माण होईल, तिथे मैत्रीबोध परिवार शांतीसाठी निश्चित उभा असेल. समाजात सामंजस्य प्रस्थापित करणे ही आजची खरी गरज आहे.".युवकांच्या आंदोलनांविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले की, प्रामाणिक हेतूने सुरू झालेली आंदोलने योग्य नेतृत्वाच्या अभावामुळे मूळ उद्देशापासून भरकटू शकतात. "युवकांकडे प्रचंड ऊर्जा आहे, परंतु तिला अनुभवी मार्गदर्शन आणि योग्य दिशा मिळणे आवश्यक आहे. भारताचे भविष्य अस्थिरतेतून नव्हे, तर शांतीतून घडेल.".शासनाने वेळेवर व पारदर्शक संवाद साधण्याचे, तसेच पोलिस आणि नागरिकांनी परस्पर आदराने वागण्याचे आवाहन करत त्यांनी स्पष्ट केले की, "लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार आहे, पण हिंसा परिवर्तनाचा मार्ग असू शकत नाही.".मैत्रीबोध परिवार कोणत्याही राजकीय पक्ष, विचारधारा किंवा धर्माच्या पलीकडे "एक विश्व, एक परिवार" आणि "एक भारत, हम भारत" या ध्येयासाठी कार्यरत असून, समाजात संवाद, सलोखा आणि विधायक कृतीचा सेतू म्हणून कायम उभा राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.