Dombivli News: पेशवेकालीन तोफा पुन्हा मलंगगडावर, प्रशासकीय चौकशी सुरू असतानाच ऐतिहासिक वस्तू मंदिर प्रांगणात

डोंबिवली : किल्ले श्री मलंगगड येथील पेशवेकालीन तोफा व तोफगोळे नेमके कोणाच्या ताब्यात होते आणि ते कोणत्या अधिकाराने ठेवण्यात आले होते, याबाबत सकल हिंदू समाजाने राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती. या प्रकरणाच्या प्रशासकीय चौकशीला वेग आला असतानाच १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी या तोफा पुन्हा श्री मलंग मच्छिंद्रनाथांच्या समाधी मंदिराच्या प्रांगणात दिसून आल्या..सकल हिंदू समाजाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तसेच जिल्हा प्रशासनाकडे केलेल्या तक्रारीत श्री मलंगगड संस्थेच्या मालमत्तेतील पेशवेकालीन तोफा व काही तोफगोळे नासिर खान अफजल खान यांच्या ताब्यात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या ऐतिहासिक वस्तू खासगी ताब्यात कोणत्या अधिकाराने ठेवल्या होत्या, याची चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली होती..Mira-Bhayandar: व्यावसायिक मालमत्तांना निवासी दराने कर आकारणी, मिरा-भाईंदर पालिकेचा कारभार वादात.त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर चौकशी सुरू असतानाच संबंधित तोफा पुन्हा मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळ ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे इतकी वर्षे या तोफा कुठे होत्या, त्या कोणाच्या आदेशाने पुन्हा मंदिर प्रांगणात आणण्यात आल्या, असे प्रश्न मलंगगडावरील भक्तांकडून उपस्थित होत आहेत..सुरक्षा व्यवस्थेची मागणीकिल्ले श्री मलंगगडाच्या ऐतिहासिक वारशाचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी परिसरातील पुरातन तोफा आणि तोफगोळ्यांना पारंपरिक तोफगाडे बसविण्याची मागणी पुढे आली आहे. या ऐतिहासिक तोफांचे ऊन, पाऊस, वारा तसेच अन्य नैसर्गिक कारणांपासून संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक परवानगी द्यावी, अशी मागणी भूमिपुत्र धर्माभिमानी संघटनेने केली आहे..Third Mumbai: १२४ गावात उभं राहणार नवं शहर, सिंगापूरच्या धर्तीवर उभारणार मुंबई ३.०; राज्य सरकारचा मास्टरप्लान .याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ठाणे जिल्हाधिकारी, वन विभाग तसेच संबंधित लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्यात आले आहे. तसेच आवश्यक डागडुजी, संरक्षक उपाययोजना आणि सुरक्षिततेची व्यवस्था करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या कामामुळे तोफांचे मूळ स्वरूप किंवा ऐतिहासिक महत्त्व बाधित होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.