मुंबई

Dombivli News: पेशवेकालीन तोफा पुन्हा मलंगगडावर, प्रशासकीय चौकशी सुरू असतानाच ऐतिहासिक वस्तू मंदिर प्रांगणात

Malanggad : पेशवेकालीन तोफा पुन्हा मलंगगडावर ठेवण्यात आल्या असून तोफा इतकी वर्षे कुठे होता, असा प्रश्न मलंगगडावरील भक्तांकडून उपस्थित होत आहेत.
Peshwa-Era Cannons On MalangGad

Peshwa-Era Cannons On MalangGad

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डोंबिवली : किल्ले श्री मलंगगड येथील पेशवेकालीन तोफा व तोफगोळे नेमके कोणाच्या ताब्यात होते आणि ते कोणत्या अधिकाराने ठेवण्यात आले होते, याबाबत सकल हिंदू समाजाने राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती. या प्रकरणाच्या प्रशासकीय चौकशीला वेग आला असतानाच १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी या तोफा पुन्हा श्री मलंग मच्छिंद्रनाथांच्या समाधी मंदिराच्या प्रांगणात दिसून आल्या.

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