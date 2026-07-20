Khopoli Theft Case: पेशवेकालीन वीरेश्वर मंदिरातील चांदीच्या पिंडीची चोरी, २२ लाखांची वस्तू लंपास; पोलीस तपास सुरू

खोपोली : शहरातील ऐतिहासिक आणि पेशवेकालीन भगवान वीरेश्वर मंदिरात शनिवारी (ता. १९) मध्यरात्री चोरट्यांनी ११ किलो वजनाची, अंदाजे २२ लाख रुपये किमतीची चांदीची पिंड लंपास केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे शहरातील भाविकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. .रविवारी पहाटे साडेतीन ते चार वाजता मंदिरातील पुजारी मंदिर उघडण्यासाठी आले असता गाभाऱ्यातील चांदीची पिंड जागेवर नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तत्काळ ही माहिती मंदिर विश्वस्त मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली. खातरजमा केल्यानंतर विश्वस्त मंडळाने पोलिसात तक्रार दाखल केली..Mumbai Rain: ४८ तास मुसळधार! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट; आयएमडीचा नवा अंदाज समोर .घटनेची माहिती मिळताच खोपोली पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून तपासाला सुरुवात केली. मंदिरातील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली असता शनिवारी मध्यरात्री दोन अनोळखी व्यक्ती मंदिराच्या मागील बाजूच्या प्रवेशद्वारातून आत शिरल्याचे दिसले. त्यानंतर त्यांनी थेट गाभाऱ्यात प्रवेश करून चांदीची पिंड काढून नेल्याचे स्पष्टपणे सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले आहे..या चोरीचा तपास करण्यासाठी पोलिस विविध दिशांनी तपास करत असून, सीसीटीव्ही फुटेज, स्वान पथक, तांत्रिक विश्लेषण तसेच गुप्तचर यंत्रणेची मदत घेतली जात आहे..Mumbai News: पन्नाशीनंतर कृत्रिम गर्भधारणेस मनाई, वैद्यकीय चाचणीत अपात्र; न्यायालयाकडून याचिका निकाली .तीव्र संतापखालापूर विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. विशाल नेहुल पाटील तसेच खोपोली स्थानकाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन हिरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाचा आढावा घेतला. भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या वरिश्वर मंदिरात झालेल्या या चोरीमुळे नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. नागरिकांकडून आरोपींना तातडीने अटक करण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.