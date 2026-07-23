Mumbai Pollution: पृथ्वीला प्रदूषणाचा विळखा, पीओपी बंदीचे समर्थन; याचिकाकर्त्यांचा न्यायालयात युक्तिवाद

मुंबई : सर्वसामांन्याचे हित, कल्याण हाच सर्वोच्च कायदा आहे. माझे श्रद्धा ठेवणाऱ्यांना आवाहन आहे, की वैयक्तिक हितासोबत समाजहितांचे रक्षण करा. सर्व काही प्रदूषित झाले आहे. त्यामुळेच पृथ्वी आक्रोश करीत आहे. परिस्थिती पूर्ववत व्हायला अनेक दशकांचा काळ लागेल. हा आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, असा युक्तिवाद प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तीवर बंदी घालण्याच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकादारांनी बुधवारी (ता. २२) उच्च न्यायालयात केला..मुळात हा धार्मिक आणि श्रद्धेचा प्रश्न आहे. आज प्रदूषण कशात नाही, आपण खातो त्या माशांत प्लास्टिक आहे, तर आईच्या दुधातही प्लास्टिक आढळले आहे, असे अॅड. मॅथ्यू नेद्मपारा यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात सांगितले..Mumbai Crime: रेल्वेच्या वरिष्ठ अभियंत्याची २६ लाखांना फसवणूक, आरोपींमध्ये रेल्वे अधिकाऱ्याचा समावेश.त्यावर मूर्तिकार संघटनांनी सविस्तर भूमिका मांडली. आमचा विरोध हा मार्गदर्शक तत्त्वांना नाही. पीओपीच्या मूर्ती घडविणे आणि विक्रीवर बंदी घालण्याच्या अटीला आहे. पीओपीच्या मूर्तीचे नैसर्गिक जलाशयात नाही तर कृत्रिम तलाबात विसर्जन व्हावे, असे सर्व मूर्तिकार संघटनांचे म्हणणे आहे. सहा फुटपिक्षा जास्त उंचीच्या पीओपीच्या मूर्तीच्या विसर्जनावर राज्य सरकारने योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले..केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) आपली भूमिका बदलली आहे. त्यामुळे सीपीसीबीने नुकतीच काढलेली सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे आम्हाला लागू होत नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्ते मूर्तिकारांवर बंदी घालण्याची मागणी करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद मूर्तिकार संघटनांनी केला..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! चार धरणं ओव्हरफ्लो; सातही जलाशयांची आकडेवारी समोर .युक्तिवादाचा पुनर्विचार करादेशातील १२ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात १९७८ मध्ये केंद्राच्या वतीने पर्यावरण आणि पाण्याशी संबंधित कायदा लागू करण्यात आला. महाराष्ट्राने हा कायदा १९८१ मध्ये स्वीकारला. त्या वेळी या कायद्यातील तिसरी तरतूद स्वीकारण्यात आली नसल्याचा दावा मूर्तिकार संघटनेकडून करण्यात आला. त्यांच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने बोट ठेवले.राज्याने कायदा स्वीकारला असेल तर त्यातील एखादी तरतूद किंवा कलम का वगळण्यात येईल, असे करून चालेल का, त्याने किती गोंधळ निर्माण होईल, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच आपल्या युक्तिवादाचा पुनर्विचार करा, असे सूचित करून सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली..मूर्तिकारांना ४०९ टन शाडू मातीचे मोफत वाटपमहापालिकेच्या पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव' मोहिमेला यंदाही मोठे बळ मिळाले आहे. गणेशोत्सवासाठी शाहू मातीच्या मूर्ती घडवणाऱ्या मूर्तिकारांना पालिकेकडून दरवर्षीप्रमाणे यंदा मोफत शाडू माती पुरवली जात आहे. प्रत्येक परिमंडळात गरजेनुसार ही माती उपलब्ध करून दिली जात असून, आतापर्यंत एकूण ४०१ टन वाटप करण्यात आले आहे. यंदा ही मागणी एक हजार टनांहून अधिक जाण्याची शक्यता पालिकेने वर्तवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.