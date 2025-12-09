Mumbai News: रिक्षाचालक मुंबईच्या गतीचे हृदय! मंत्री पीयूष गोयल यांचे प्रतिपादन

मुंबई : बोरीवली (पश्चिम) येथे सोमवारी (ता.८) रिक्षाचालकांसोबत आयोजित ‘चाय पे चर्चा’ उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हे दुपारी एल.टी. रोडवरील बच्छेलाल टी हाऊस येथे झालेल्या या संवादात सहभागी झाले. शेकडो रिक्षाचालकांनी या कार्यक्रमात हजेरी लावून समस्यांविषयी संवाद साधला..रिक्षाचालक हे मुंबईच्या गतीचे हृदय आहेत. दररोज कोट्यवधी मुंबईकरांना ऑफिस, शाळा, रुग्णालय, घरात सुरक्षित पोहोचवणारे तुम्हीच आहात. जिथे कार पोहोचू शकत नाही, तिथे रिक्षा त्वरित पोहोचते. त्यामुळे मी मनापासून तुमचे सलाम करतो. या भावना गोयल यांनी व्यक्त केल्या..Health Scheme: आरोग्यसेवेला बळ! जानेवारीपासून मिळणार कॅशलेस उपचार; नेमकी योजना काय? .ते पुढे म्हणाले की, जसे तुम्ही वाहतूक क्षेत्राला गती दिली, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या विकासाला नवी गती दिली आहे. सेवा, चांगले शासन आणि गरीब कल्याण हीच आमची हमी आहे. त्यांनी नमूद केले की झोपडपट्टी पुनर्वसनापासून ते गरीब कल्याण योजनांपर्यंत केंद्र सरकारच्या उपक्रमांनी नागरिकांच्या जीवनात गुणात्मक बदल घडवून आणले..२१वे शतक भारताचे असेल. उत्तर मुंबईत कौशल्य विकासाचे एक मजबूत इकोसिस्टिम उभे राहात आहे. कांदिवली येथील केंद्र सुरू झाले असून ठाकूर व्हिलेज आणि सत्रा पार्क, बोरीवली येथे नवीन केंद्रे लवकरच सुरू होतील. तसेच उत्तर मुंबईसाठी कौशल्य विद्यापीठाचीही घोषणा केली आहे..Navi Mumbai: ९३५ रुपयांत नवी मुंबई ते मुंबई जलप्रवास; नेरूळ जेट्टीवरील सेवा सुरू होणार, पण कधी? तारीख आली समोर.अपेक्षा व उपायरिक्षाचालकांकडे स्वतःची रिक्षा नसल्याचे आणि सीएनजीच्या वाढत्या किमतींमुळे उत्पन्नात घट झाल्याचे समोर आले. यावर गोयल म्हणाले की, अर्ध्याहून अधिक चालकांकडे स्वतःची रिक्षा नाही. सीएनजीच्या समस्येमुळे त्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. स्पर्धा वाढली आहे. त्यामुळे मी आताच बजाज आणि महिंद्रा कंपन्यांशी चर्चा केली आहे. आमची कल्पना आहे की १००-१०० जणांचे वेल्फेअर ग्रुप तयार करून टिकाऊ आणि इलेक्ट्रिक रिक्षा देता येतील. असे म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.