Bohra Community : मी बोहरा कुटुंबातील सदस्य; वाचा PM मोदी नेमकं काय म्हणाले

By

PM Modi Inaugurated New Campus of Aljamea-tus-Saifiyah in Mumbai : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबई दौऱ्यावर आहेत. काहीवेळापूर्वी मोदींच्या हस्ते राज्यातील दोन वंदे भारत ट्रेनचे लोकार्पण करण्यात आले.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

त्यानंतर मोदींच्या हस्ते अंधेरीतील मरोळमध्ये बोहरा मुस्लिम समुदायाचे अलजेमा-तूस-सैफी संकुलाचं उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मद्रास बँडकडून मोदींचे स्वागत करण्यात आले.

दरम्यान, या उद्घाटनानंतर मोदींनी उपस्थितांना संबोधित करत मी बोहरा कुटुंबातील सदस्य असून, माझ्या ४ पिढ्या बोहरा मुल्सिम समाजासोबत गेल्या आहेत. या समाजाने दरवेळी स्वत:ला सिद्ध केल्याचे मोदी म्हणाले.

हेही वाचा: PM Modi Mumbai Visit : मानलचं पाहिजे राव! एका दमात PM मोदींनी घेतली सर्व तीर्थस्थानांची नावं

माझे भाग्य असे आहे की, मी चार पिढ्यांपासून या कुटुंबाशी जोडलेला आहे. काळ आणि विकासाच्या बदलाच्या निकषांवर बोहरा समाजाने नेहमीच स्वतःला सिद्ध केले आहे.

आज अल्जामिया-तुस-सैफियाह सारख्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्थांचा विस्तार हे त्याचे जिवंत उदाहरण असल्याचे मोदी म्हणाले.

मी देशाताच नाही तर, परदेशातही गेल्यानंतर माझे बोहरा भाऊ-बहीण मला अवश्य भेटायला येतात.

हेही वाचा: Hindenburg Adani Row : अदानी-हिंडेनबर्ग वादावर SC चे SEBI ला महत्त्वपूर्ण निर्देश

यावेळी मोदी म्हणाले की, माझी एक तक्रार असून, तुम्ही त्यात सुधारणा करावी अशी माझी इच्छा आहे. तुम्ही मला वारंवार आदरणीय पंतप्रधान म्हणता. मी तुमच्या कुटुंबातील सदस्य असून, या ठिकाणी मी मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान म्हणून आलेलो नाही तर, बोहरा समाजातील एक सदस्य म्हणून आल्याचे सांगत आफले या समाजाशी चार पिढ्यांपासूनचे संबंध असल्याचे ते म्हणाले.