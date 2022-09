मुंबई : राज्यातील वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेला. यावरुन राज्यात बराच मोठा खल झाला. या प्रकरणावरुन शिवसेनापक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेट पंतप्रधानांना प्रश्न विचारला आहे. वेंदाताचा प्रकल्प महाराष्ट्रातून कसा गेला याचं उत्तर पंतप्रधानांनी द्यावं असा सवाल त्यांनी केला आहे. (PM Modi should tell how Vendata project went from Maharashtra says Uddhav Thackeray)

उद्धव ठाकरे म्हणाले, महाराष्ट्रातील नोकऱ्या चालल्या आहेत. वेदांताचा प्रकल्प इथून गेला पण याच्याबद्दल शिंदे-फडणवीस सरकार धांदात खोटं बोलत आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात पुन्हा आणा, महाराष्ट्रातून एकेक उद्योग निघून जात आहेत.

मिंधे फक्त शेपट्या हलवून होय महाराजा म्हणत आहेत. महाराष्ट्राची बाजू घेऊन दिल्लीत का बोलत नाही? सांगा की पंतप्रधानांना हा प्रकल्प कसा काय गेला, म्हणजे हे अगोदरच ठरलं होतं का? असा सवाल करताना उद्धव ठाकरेंनी शिंदे गटावर हल्लाबोल केला.

महापालिका जिंकण्यासाठी हा विषय नाही. शिवसेना ही गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांपासून तळागाळातील लोकांसाठी काम करते आहे. नैसर्गिक आपत्तींना सामोरी गेली आहे. प्रत्येकवेळेला धावून जातो तो शिवसैनिक असतो, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवला.