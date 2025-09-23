सरकारने तोंडाला पाने पुसली... PMGSY कर्मचारी पुन्हा उपोषणावर, तीन महिन्यांचा वेळ मागूनही निर्णय नाही

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कर्मचारी पुन्हा एकदा मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. सरकारने आश्वासन देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र सरकारच्या आळशी धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. १३ वर्षे झाली तरी या कर्मचाऱ्यांना एकाच पगारात काम करावे लागत आहे..पगारात २०१२ पासून वाढ नाहीया कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २०१२ पासून वाढ झालेली नाही. एका पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वेगवेगळा फरक आहे. २०१२ मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे मासिक मानधन केवळ १२,००० रुपये आहे, तर २०१८ नंतर बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना २६,००० रुपये मिळतात. एकाच कार्यालयात, एकाच पदावर अशी तफावत आहे..मूलभूत सुविधांपासून हे कर्मचारी वंचितयाशिवाय, प्रसूती रजा, वैद्यकीय रजा, भविष्य निर्वाह निधी (P.F.) यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून हे कर्मचारी वंचित आहेत. या सर्व मागण्यांसाठी या कर्मचाऱ्यांनी जून महिन्यात आझाद मैदानावर उपोषण केले होते. यावेळी सरकारने त्यांना तीन महिन्यांत प्रश्न सोडवण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते..२२ सप्टेंबरपर्यंत मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होतेमहाराष्ट्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा हा प्रश्न आहे. २३ जून २०२५ ला झालेल्या उपोषणादरम्यान ३० जूनला ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासोबत बैठक झाली. २२ सप्टेंबरपर्यंत मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र आता तारीख संपली तरीही सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही..PM Narendra Modi : तरुणांना १५ हजार रुपये मिळणार....पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा...काय आहे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना?.सरकारप्रती संभ्रमकर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारप्रती संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासन फक्त दिशाभूल करत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष रामदास दशरथ बडे व इतर कर्मचारी पुन्हा आजपासून उपोषणाला बसले आहेत. तसेच अनेक कर्मचारी कामबंद आंदोलन करणार आहेत..जयकुमार गोरे काय म्हणाले?या प्रकरणात बोलताना ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, “पावसामुळे दौऱ्यावर आहे, पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. मी माढ्यात आहे. हा आर्थिक निर्णय आहे. कर्मचारी एनओसीसाठी तरी थांबत नसतील तर काय करावे? फायनान्सकडे फाईल गेली आहे. कायदे आहेत, सर्व पाहून निर्णय घ्यावा लागतो. आर्थिक निर्णय असल्यामुळे विचारपुर्वक मार्ग काढावा लागेल. मुंबईत गेल्यावर प्रश्न सुटेल. ते म्हणतील तेव्हाच होणार नाही, पण शेवटी मार्ग काढावा लागेल.”.तेरा वर्षांपासून तुटपुंज्या पगारात अडकले PMGSY कर्मचारी! सरकारचे दुर्लक्ष, ग्रामीण विकास मंत्री गोरेंना प्रकरणच माहिती नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.