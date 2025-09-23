मुंबई

सरकारने तोंडाला पाने पुसली... PMGSY कर्मचारी पुन्हा उपोषणावर, तीन महिन्यांचा वेळ मागूनही निर्णय नाही

PMGSY employees on hunger strike : सरकारच्या आश्वासनांची फसवणूक, PMGSY कर्मचारी पुन्हा उपोषणावर बसले आहेत. आता सरकार निर्यण घेणार का हे पाहणं महत्वाचं आहे.
PMGSY

PMGSY

esakal

Sandip Kapde
Updated on

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कर्मचारी पुन्हा एकदा मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. सरकारने आश्वासन देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र सरकारच्या आळशी धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. १३ वर्षे झाली तरी या कर्मचाऱ्यांना एकाच पगारात काम करावे लागत आहे.

Loading content, please wait...
Jaykumar Gore

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com