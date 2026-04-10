Mumbai News : जीवा शिवाचं नातं उलगडणाऱ्या 'निळाई'तील कविता आत्मशोधाचा प्रवास दाखवतात; ज्येष्ठ कवयित्री डॉ. मिनाक्षी पाटील यांचे गौरवोद्गगार

मुंबई - 'निळाई' या काव्यसंग्रहातून व्यक्त झालेल्या कवितांमधून एक अखंड आत्मशोधाचा प्रवास व्यक्त झालाय. जिथे मन शांत आणि निवांत होते अशा भावावस्थेचा आपण प्रत्येकजण शोध घेत असतो, तो शोध घेणाऱ्या या कविता जीवाला शिव तत्त्वाचा स्पर्श घडवू पाहातात असे गौरोवोद्गार महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सचिव व ज्येष्ठ कवयित्री डॉ. मिनाक्षी पाटील यांनी केले..एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्वला चक्रदेव यांनी लिहिलेल्या आणि भरारी प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलेल्या 'निळाई' या काव्यसंग्रहाचे आज विलेपार्ले येथील साठ्ये महाविद्यालयात प्रकाशन झाले. यावेळी डॉ. पाटील प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होत्या. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी साहित्य अकादमीचे कार्यकारी मंडळ सदस्य डॉ. नरेंद्र पाठक, विशेष अतिथी म्हणून साठ्ये महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. माधव राजवाडे, प्रकाशक लता गुठे आदी मान्यवर उपस्थित होते..डॉ. मिनाक्षी पाटील पुढे म्हणाल्या, 'निळाई' हा काव्यसंग्रह व्यष्टी व समष्टीचे नाते ज्या पद्धतीने उलगडून दाखवतो ते अद्भुत आहे. त्यांच्या कवितेमागे एक सततची साधना आहे, रियाझ आहे . जो त्यांच्या शब्दाशब्दामधून अनुभवायला येतो यामुळे या काव्य संग्रहात कवयित्रींनी व्यापक मानव्याच्या दृष्टिकोनातून शिवसंकल्पनेविषयी जे भाष्य केले आहे ते तुम्ही मुळातून वाचायला हवे, असे आवाहनही डॉ. पाटील यांनी यावेळी केले..डॉ. पाठक यांनी हा 'निळाई' का कवितासंग्रह अथांग शोधण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातील कविता या वैश्विक स्वानुभवाचा प्रत्यय देणाऱ्या आणि अध्यात्माचा स्पर्श असलेल्या असल्याचे ते म्हणाले. तर डॉ. राजवाडे यांनी जगणे नावाची कविता वाचून दाखवत यातून कवयित्रींनी माणूसपण टिकवून ठेवणे ही एक कला जपल्याचे सांगितले.दरम्यान, या कार्यक्रमात भरारीच्या उपाध्यक्षा डॉ. रंजना वाडेकर प्रस्ताविक केले. सूत्रसंचालन स्मिता आपटे यांनी केले.