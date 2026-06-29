Mumbai Poison Capsule: वैयक्तिक सूडातून विषारी कॅप्सूल, वैवाहिक आयुष्याला समाज जबाबदार असल्याचा समज, १५ हजार गोळ्या वाटण्याचा कट

मुंबई : वैवाहिक प्रेमजी फय्याज आयुष्यातील घटनांना जबाबदार ठरवत पुण्याच्या फय्याज प्रेमजी या तरुणाने मुस्लिम धर्मातील विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी मोहरम मिरवणुकीत विषारी कॅप्सूल वाटल्याचे भायखळा पोलिसांच्या तपासातून पुढे आले..पुण्याच्या विमाननगर परिसरातील फय्याज सुशिक्षित बेरोजगार होता. वडिलांना रंगकाम व्यवसायात मदत करण्याशिवाय त्याच्याकडे काही काम नव्हते. तो मानसिकदृष्ट्या अस्थिर होता. झोप येत नसल्याने उपाय म्हणून तो मनाप्रमाणे औषधे घेत होता. अशा विविध कारणांमुळे त्याची त्नी दोन वर्षांपूर्वी सोडून गेली..Ulhasnagar: महिला दिनाच्या ३ तासाच्या कार्यक्रमाला २२ लाख खर्च, ५० जणांना फेट्यासाठी ७५ हजार, तर नाश्ता अन् जेवणाचे १० लाख.कुटुंबीयांसह समाजानेच आपल्याविरोधात पत्नीचे कान भरले असावेत, असा समज फय्याजचा झाला होता. त्यामुळे त्याला आपल्याच समाजाबद्दल (शिया) प्रचंड द्वेष होता. मोहरम मिरवणुकीत शिया समाजाला लक्ष्य करून अधिकाधिक जीवितहानी करण्यासाठी त्याने उंदीरनाशक 'झिंक फॉस्फाईड'ची मात्रा असलेल्या विषारी कॅप्सूल आयुर्वेदिक वेदनाशामक म्हणून वाटल्याचे तपासातून पुढे आले..दहशतवादाशी संबंध नाही !शिया समाजाबद्दल द्वेष असला तरी फय्याज धर्मांध, कट्टरपंथीय नाही. तो कोणत्याही दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात नाही. त्याने वैयक्तिक, वैवाहिक कारणातून ही कृती केल्याचे तपासातून पुढे आल्याचे पोलिसांनी सांगितले; मात्र खातरजमा करण्यासाठी पोलिसांनी फय्याजचा मोबाईल तपासणीसाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठवला आहे. त्याने गेल्या काही दिवसांत इंटरनेटद्वारे केलेल्या हालचाली, संपर्क, संवाद आदींची माहिती पोलिस या चाचणीद्वारे जाणून घेणार आहेत..Mumbai News: सहा महिने पोटदुखी, पण हिमोग्लोबिनची कमतरता मानून दुर्लक्ष; नंतर 21 वर्षीय तरुणीच्या तपासणीत धक्कादायक सत्य समोर आलं.कट पूर्वनियोजित असल्याचा दावाझिंक फोस्फाईड, रिकाम्या कॅप्सूल मागवणे, दोन आठवड्यांआधी मुंबई गाठून मोहरमच्या पार्श्वभूमीवर १५ हजार विषारी गोळ्या तयार करणे आणि त्या बेमालूमपणे वाटणे ही कृती पूर्वनियोजित कट असल्याचा दावा पोलिसांनी केला..दोघांची प्रकृती खालावलीविषारी गोळ्यांच्या सेवनाने दोघांची प्रकृती खालावल्याची माहिती शासकीय रुग्णालयातून भायखळा पोलिसांना मिळाली. या दोघांव्यतिरिक्त अन्य कोणी आजारी पडल्याची माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही. त्यापैकी सलमान सय्यद (वय २६) या गोवंडीला राहणाऱ्या तरुणाच्या फिर्यादीवरून भायखळा पोलिसांनी फय्याजविरोधात गुन्हा नोंदवला..पंधरा हजार विषारी गोळ्या वाटण्याचे लक्ष्यअधिकाधिक जीवितहानी व्हावी, या उद्देशाने फय्याज प्रेमजीने १५ हजार विषारी गोळ्यांचा साठा तयार केला होता; मात्र मुंबई पोलिसांच्या समयसूचकतेमुळे त्याला जेमतेम १५ ते २० गोळ्याच वाटणे शक्य झाले, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. दोन आठवड्यांपासून फय्याजने १५ हजार विषारी गोळ्या तयार केल्या होत्या. त्यापैकी निम्म्या गोळ्या घेऊन शुक्रवारी दुपारी तो मिरवणुकीत शिरला. जेमतेम १५ ते २० गोळ्या वाटून झाल्या असतील, इतक्यात बंदोबस्तावरील पोलिसांना त्याच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने त्यास रोखले..इतकेच नव्हे तर हजरजबाबी पोलिसांनी फय्याजचे नाव, संपर्क क्रमांक, पत्ता आदी तपशीलही नोंदवून घेतले. त्यामुळे तो घाबरला आणि डोंगरी येथील लॉजवर परतला. पोलिसांच्या नजरेत आल्याने आणि आपले तपशील पोलिसांकडे असल्याने लॉजवरील उर्वरित साठा पुन्हा मिरवणुकीत नेण्याची हिंमत तो करू शकला नाही. पुढे त्याला अटकही झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.