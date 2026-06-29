मुंबई

Mumbai Poison Capsule: वैयक्तिक सूडातून विषारी कॅप्सूल, वैवाहिक आयुष्याला समाज जबाबदार असल्याचा समज, १५ हजार गोळ्या वाटण्याचा कट

Mumbai Toxic Capsule Case: मोहरम मिरवणुकीत विषारी कॅप्सूल वाटल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले होते. याप्रकरणी वैयक्तिक सूडातून विषारी कॅप्सूल वाटल्याचे पोलिसांच्या तपासातून पुढे आले आहे.
Mumbai Toxic Capsule Case

Mumbai Toxic Capsule Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : वैवाहिक प्रेमजी फय्याज आयुष्यातील घटनांना जबाबदार ठरवत पुण्याच्या फय्याज प्रेमजी या तरुणाने मुस्लिम धर्मातील विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी मोहरम मिरवणुकीत विषारी कॅप्सूल वाटल्याचे भायखळा पोलिसांच्या तपासातून पुढे आले.

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