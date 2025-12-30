Thane News: तळीरामांवर करडी नजर! नववर्षासाठी पोलीस सज्ज; ठाण्यात ८५ ठिकाणी नाकाबंदी

ठाणे शहर : तळीरामांकडून थर्टीफर्स्ट आणि नवीन वर्षाचे स्वागत मद्यप्राशनाने होत असते. तर इतर नागरिकही नववर्षाच्या स्वागतासाठी उत्साहाने घराबाहेर पडतात. या नागरिकांच्या उत्साहाला गालबोट लागू नये याकरिता वाहतूक विभाग सज्ज झाला आहे. मद्यपी आणि वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर करडी नजर ठेवण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयात ८५ ठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली असून ७३९ पोलिसांचे मनुष्यबळ पहारा देण्यासाठी रस्त्यावर उतरवले आहे. आयुक्तालयातील १७ उपविभाग कामाला लागले आहेत. रेस्टॉरंट, बार, धाबे आणि वाईन शॉपबाहेर देखील पोलिसांची नजर असणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली..सरत्या वर्षाला निरोप आणि नववर्षाच्या स्वागताची तयारी नागरिकांकडून सुरू आहे. महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने इच्छुक उमेदवाराकडून तरुणाईला मद्याची रसद पुरवण्याची दाट शक्यता आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार, ढाबे, पब, रिसॉर्ट यांची आगाऊ बुकिंगदेखील मोठ्या प्रमाणात झाल्याची माहिती आहे. .MHADA House Lottery: मुंबईत हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार! म्हाडाकडून घरांच्या सोडतीसाठी तयारी सुरु; कधी निघणार लॉटरी? .त्यामुळे उत्साही मद्यपिंकडून उत्साहाच्या भरात वाहतुकीच्या नियमांचा भंग होऊन त्यांच्यासह इतरांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ नये याकरिता वाहतूक विभाग करडी नजर ठेवण्याकरिता सज्ज झाला आहे. आयुक्तालयाच्या परिक्षेत्रात मोठा फळ फाटा बंदोबस्ताकरिता रस्त्यावर उतरवून चोख लक्ष ठेवणार आहे..प्रत्येक उमेदवार आणि पक्षांनी त्यांच्या रॅली प्रचारसभा आणि इतर कार्यक्रमाची माहिती सात दिवस अगोदर वाहतूक विभागाला कळवायची आहे. त्यानंतर त्यांच्यासाठी लागणारे वाहतूक नियोजन करता येईल..Police Action Mode: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाकाबंदी! उल्हासनगर शहरात पोलिसांची ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ मोहीम.सद्यःस्थितीत मद्यपी चालकांची संख्या घटली आहे. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ९४५ ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्हच्या केसेस झाल्या तर, डिसेंबरमध्ये ६४६ इतक्याच केसेस झाल्या आहेत. वाहतूक विभागांची चोख कारवाई आणि लोकांमध्ये झालेली जनजागृती यामुळे हा फरक पडला आहे..असा आहे फौजफाटापोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, सहपोलिस आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांच्या निर्देशानुसार वाहतूक शाखेमध्ये ५९ अधिकारी व ६८० कर्मचारी असे एकूण ७३९ मनुष्यबळ तैनात केले आहे. उपायुक्त पंकज शिरसाट हे प्रत्येक ठिकाणी प्रत्यक्षात भेटी देऊन बंदोबस्तावर नजर ठेवणार आहेत..हॉटस्पॉटवर फौजफाटायेऊर, उपवन, दुर्गाडी, कटाई नाका, मुंब्रा, रांजणोली नाका ही ठिकाणे हॉटस्पॉट म्हणून निवडली असून तेथे वाहतूक पोलिसांचा फौजफाटा तैनात असणार आहे..बारमालकांना नोटिसादारू पिण्याकरता येणाऱ्या ग्राहकांकरिता वाहन, रिक्षा, टॅक्सी यांची उपलब्धता करून देण्याची जबाबदारी बार मालकांवर दिली..Mumbai News: नववर्ष स्वागताच्या जल्लोषावर पोलिसांची करडी नजर; नियम मोडल्यास कारवाई .भीमा कोरगाव३० कर्मचारी ग्रामीण विभागातील १ जानेवारी रोजी होणाऱ्या भीमा कोरेगाव येथील उत्सवाच्या बंदोबस्ताकरिता पाठवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.