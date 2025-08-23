मुंबई

Ganeshotsav: गणेशोत्सवनिमित्त हायवेवरील हॉटेल-ढाबा चालकांना पोलीस प्रशासनाच्या सूचना

Police Administration: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासासाठी पनवेल पोलिसांनी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
पनवेल : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासासाठी पनवेल पोलिसांनी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महामार्गाजवळ असलेल्या हॉटेल-ढाबाचालक-मालकांची बैठक सहाय्यक पनवेलच्या पोलीस आयुक्त भाऊसाहेब ढोले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

