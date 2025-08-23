Ganeshotsav: गणेशोत्सवनिमित्त हायवेवरील हॉटेल-ढाबा चालकांना पोलीस प्रशासनाच्या सूचना

पनवेल : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासासाठी पनवेल पोलिसांनी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महामार्गाजवळ असलेल्या हॉटेल-ढाबाचालक-मालकांची बैठक सहाय्यक पनवेलच्या पोलीस आयुक्त भाऊसाहेब ढोले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. .या बैठकीस पनवेल शहर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलस निरीक्षक नितीन ठाकरे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजानन घाडगे तसेच महामार्गावरील हॉटेल व ढाबाचालक-मालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी ढोले यांनी सांगितले, की गणेशोत्सव काळात कोकणमार्गे जाणाऱ्या वाहनांची प्रचंड वर्दळ असते. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी हॉटेल-ढाबाचालक-मालकांचे सहकार्य आवश्यक आहे..ST Bus: कोकणवासीयांचा प्रवास अधिक सुखद! १९५ एसटी बस पनवेलमध्ये दाखल.मद्यविक्री पूर्णतः बंदीहॉटेल, ढाबा व दुकानांसमोरील रस्त्यावर वाहन पार्किंग न करून त्या नियोजनासाठी पीए सिस्टीमचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या कालखंडात दर्जेदार सीसीटीव्ही बसवा तसेच सुरक्षारक्षक नेमून वाहने अस्ताव्यस्त पार्क होणार नाहीत याची काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या वेळी महामार्ग परिसरात मद्यविक्री पूर्णतः बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत..गणेशोत्सवाच्या आनंदावर खड्ड्यांनी विरजणगौरी-गणपतीला गावाकडे येणाऱ्या कोकणवासीयांच्या निमित्ताने मुंबई-गोवा महामार्गासह जिल्ह्यातील अंतर्गत रस्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. त्यानंतर खड्डे तात्पुरते बुजवण्याची लगबग दाखवली जाते. गणपती विसर्जनानंतर कोकणवासीयही पुन्हा शहराकडे जातात आणि रस्त्यांचा प्रश्न जैसे थे राहतो. दरवर्षी जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली असून आहे, अनेक वर्षे या रस्त्यांची दुरुस्तीच झालेली नाही. मागील दहा वर्षांत दोन पटीने वाहनांची संख्या वाढली असल्याने या रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे..मुंबईत क्रिकेटच्या पंढरीला मिळालं नवं वैभव! वानखेडेवर उभारलं शरद पवार संग्रहालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.