Dombivli Crime: गणेशोत्सवाआधीच मूर्तिकाराचा पलायन, अखेर डोंबिवलीतील त्या तरुणाला अटक; 'इथे' लपला होता

डोंबिवली : गणेशोत्सवाच्या एक दिवस आधी आनंदी कला केंद्राचा मूर्तिकार प्रफुल्ल तांबडे (वय 28) हा गणेशभक्तांची अडचण करून अचानक पसार झाला होता. या घटनेमुळे गणेशभक्त मोठ्या अडचणीत सापडले होते. याप्रकरणी विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांची पथक प्रफुल्ल याचा शोध घेत होती. अखेर सातारा येथून तांबडे याला ताब्यात घेतल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राम चोपडे यांनी दिली..डोंबिवली पश्चिमेतील महात्मा फुले रोडवरील चिनार मैदानाजवळ आनंदी कला केंद्र आहे. येथे दोन मंडपांमध्ये मूर्ती बुकिंगसाठी व्यवस्था करण्यात आली होती. आनंदी कला केंद्रातून अनेक गणेशभक्तांनी मूर्तींची नोंदणी केली होती. मात्र, प्रफुल्ल याने क्षमतेपेक्षा जास्त ऑर्डर्स स्वीकारल्या आणि कामाचा भार पेलता न आल्याने सोमवारी रात्रीपासून अचानक तो गायब झाला होता. याशिवाय, काही सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या सदस्यांनी वेळेवर मूर्ती न दिल्यास तांबडे याला दम भरला होता. त्यामुळे भीतीपोटी तो आपले गाव सातारा येथे पळून गेला, अशी माहिती समोर आली आहे..मूर्तिकार तांबडे अचानक गायब झाल्याची माहिती मिळताच डोंबिवलीकर गणेशभक्त संतप्त झाले होते. अनेक भाविकांचे बुकिंगचे पैसे अडकले. वेळेवर मूर्ती न मिळाल्याने काहींना कारखान्यातून उपलब्ध असलेली मूर्ती घेऊन जावी लागली. यामुळे त्या ठिकाणी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विष्णुनगर पोलिसांनी घटनास्थळी मोठा फौजफाटा तैनात केला होता..घटनेनंतर मूर्तिकार प्रफुल्लच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांशी संपर्क साधला. त्यांनी, आमचा मुलगा मार खाण्याच्या भीतीपोटी गावी जाऊन तेथील घरात लपून बसला आहे. त्याचेही लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे असे सांगत त्याला पोलिसांसमोर आणले. .Thane News: ठाणे महापालिका मुख्यालयावर महायुतीची छाप, पहिल्यांदाच झळकले पंतप्रधानांसह बॅनर.आज सकाळी प्रफुल्ल याला विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात हजर करण्यात आले. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला नोटीस बजावून न्यायालयात त्याच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करणार असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.