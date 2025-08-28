मुंबई

Dombivli Crime: गणेशोत्सवाआधीच मूर्तिकाराचा पलायन, अखेर डोंबिवलीतील त्या तरुणाला अटक; 'इथे' लपला होता

Ganesh Festival: गणेशोत्सवाच्या एक दिवस आधी डोंबिवलीतील मूर्तिकार प्रफुल्ल तांबडे अचानक फरार झाला होता. यामुळे गणेश भक्त अडचणीत आले असून आता अखेर त्याला पकडण्यात यश आले आहे.
Updated on

डोंबिवली : गणेशोत्सवाच्या एक दिवस आधी आनंदी कला केंद्राचा मूर्तिकार प्रफुल्ल तांबडे (वय 28) हा गणेशभक्तांची अडचण करून अचानक पसार झाला होता. या घटनेमुळे गणेशभक्त मोठ्या अडचणीत सापडले होते. याप्रकरणी विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांची पथक प्रफुल्ल याचा शोध घेत होती. अखेर सातारा येथून तांबडे याला ताब्यात घेतल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राम चोपडे यांनी दिली.

