मुंबई

Ganesh Chaturthi: गणेशोत्सवात 'या' ठिकाणी अवजड वाहनांना बंदी, वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी निर्णय

Heavy Vehicle Ban: गणेशोत्सव काळात कोंडी टाळण्यासाठी ठाणे परिमंडळामध्ये दिवसा अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी केली आहे. गणेश विसर्जनाच्या दिवसांमध्ये मिरवणूक संपेपर्यंत ही बंदी लागू असणार आहे.
heavy vehicles Ban on ganeshotsav
heavy vehicles Ban on ganeshotsavsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : गणेशोत्सव काळात कोंडी टाळण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी ठाणे परिमंडळामध्ये दिवसा अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी केली आहे. तर गणेश विसर्जनाच्या दिवसांमध्ये मिरवणूक संपेपर्यंत ही बंदी लागू असणार आहे. या निर्णयामुळे ठाणे शहरासह डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि भिवंडी आदी शहरांनाही अवजड वाहतुकीपासून दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Ganesh Chaturthi
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com