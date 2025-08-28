Ganesh Chaturthi: गणेशोत्सवात 'या' ठिकाणी अवजड वाहनांना बंदी, वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी निर्णय

ठाणे : गणेशोत्सव काळात कोंडी टाळण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी ठाणे परिमंडळामध्ये दिवसा अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी केली आहे. तर गणेश विसर्जनाच्या दिवसांमध्ये मिरवणूक संपेपर्यंत ही बंदी लागू असणार आहे. या निर्णयामुळे ठाणे शहरासह डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि भिवंडी आदी शहरांनाही अवजड वाहतुकीपासून दिलासा मिळणार आहे..उरण येथील जेएनपीटी बंदरातून सुटणार्या अवजड वाहनांची वाहतूक ठाणे, भिवंडीतून गुजरात मार्गे होत असते. गेल्या काही महिन्यांपासून या अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवरून होणार्या कोंडीचा मुद्दा गाजत आहे. घोडबंदर आणि भिवंडी मार्ग त्यामुळे वादात सापडला आहे. .Thane News: ठाणे महापालिका मुख्यालयावर महायुतीची छाप, पहिल्यांदाच झळकले पंतप्रधानांसह बॅनर.याचा फटका गणेशोत्सव काळात बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंगळवारी ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांनी पोलिस अधिकार्यांसोबत बैठक घेत या कालावधीत वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासह सुरक्षेला प्राधान्य देण्याच्या सुचना केल्या. त्यानुसार ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी अवजड वाहतूक बंदीची अधिसूचना जारी केली आहे..या आधिसुचनेनुसार अवजड वाहनांना ठाणे पोलिस आयुक्त क्षेत्रामध्ये रात्रीच्या सत्रात प्रवेश बंदी असणार आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंतच वाहतुकीसाठी परवानगी असणार आहे. तर गणेश मुतींच्या विसर्जनाच्या दिवशी म्हणजे २८ ऑगस्ट, ३१ ऑगस्ट, २ आणि ६ सप्टेंबर या कालावधीत गणेशमुर्ती विसर्जनाच्या दिवशी मिरवणूक संपेपर्यंत पूर्णपणे अवजड वाहनांच्या वाहतुकीला बंदी असणार आहे..दरम्यान, ही अधिसूचना निघण्याआधी ठाणे आयुक्तालय क्षेत्रामध्ये अवजड वाहनांना दुपारी १२ ते सायंकाळी ४ आणि रात्री ११ ते पहाटे ५ पर्यंत प्रवेश करण्यास परवानगी होती..जगातील पहिली छत्री कुठे बनवली गेली? इतिहास किती जुना आहे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.