AI Prank: ‘एआय’ इमेजचा विखारी प्रँक, बनावट अजगरामुळे टेन्शन वाढलं; मुंबईत नेमकं काय घडलं?

मुंबई : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानाचा गैरवापर सामाजिक शांतता कशी बिघडवू शकतो, याचा प्रत्यय अंधेरीतील लोखंडवाला परिसरात आला. एका सोसायटीतील मुलांनी गंमत म्हणून 'एआय'च्या साहाय्याने तयार केलेला 'अजगरा'चा फोटो व्हायरल केल्यामुळे पोलिस, अग्निशमन दल आणि प्राणीमित्रांची रात्रभर झोप उडाली. या प्रँकमुळे यंत्रणेची मोठी दमछाक झाली असून, संतापलेल्या प्राणीमित्र संघटनांनी आता या खोडसाळपणाविरोधात कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे..लोखंडवाला परिसरात शास्त्रीनगर येथील गोल्डन रे सोसायटीमधील काही मुलांनी खोडसाळपणा करीत 'एआय'चा वापर करून एक वास्तववादी फोटो तयार केला. यात सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये एक भलामोठा अजगर वावरताना दिसत होता. हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होताच सोसायटीत एकच खळबळ माजली. सोसायटीतील रहिवासी सुरत शाह आणि संयुक्ता धनगर यांनी भीतीपोटी तत्काळ पोलिस नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन दल आणि प्राणीमित्र संघटनांना पाचारण केले..KDMC Mayor: सत्तेच्या सारिपाटसाठी जोरदार रस्सीखेच! केडीएमसीत मोठा भाऊ कोण? युतीतूनच संघर्षाचा नवा अध्याय.माहिती मिळताच, पोलिसांचे बीट मार्शल आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पोहोचले. अम्मा केअर फाउंडेशन आणि 'पॉज-मुंबई'च्या संयुक्त बचाव पथकाचे स्वयंसेवकही पाचारण करण्यात आले. हा साप 'रेटिक्युलेटेड अजगर' हा जगातील सर्वात लांब सापाची प्रजाती म्हणून ओळखली जात असल्याचे फोटोंवरून वाटत होते, त्यामुळे घबराट पसरली होती. बचाव पथकाने रात्रभर पार्किंगचा कोपरा न कोपरा तपासला; मात्र शोध घेऊनही हाती काहीच लागले नाही..दुसऱ्या दिवशीदेखील सकाळपासूनच प्राणीमित्रांनी शोधमोहीम सुरू केली. या प्रजातीचा साप कोणी बाळगत असेल आणि तो मोठा झाल्याने सोडून दिला असेल, असा त्यांचा अंदाज होता; पण साप काही सापडला नाही. अखेर कसून चौकशी केल्यावर हा सर्व प्रकार एका 'एआय जनरेटेड प्रँक इमेज'चा असल्याचे उघड झाले. मानद वन्यजीव रक्षक सुनीष कुंजू सुब्रमण्यम यांनी यावर तीव्र संत व्यक्त केला आहे..Mumbai Water Supply: मुंबईकरांवर ४४ तासांची पाणीकपात! २० ते २२ जानेवारीला पाणी संकट; कोणत्या भागांवर परिणाम?.अशा खोट्या अफवांवर आपत्कालीन सेवांवर अनावश्यक ताण येतो. हा केवळ प्रँक नसून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही त्या मुलांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.- सुनीष कुंजू सुब्रमण्यम, मानद वन्यजीव रक्षक.