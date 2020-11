पोलिस दल कोरोना मुक्तीच्या दिशेने?, लागण झालेल्या पोलिसांची संख्याही घटली

मुंबई: कोरोना संकटात राज्य पोलिस दलात सप्टेंबर महिन्यात सर्वाधिक मृत्यूची नोंद झाल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात कोरोना मृत्यूत कमालीची घट झाली आहे. जून महिन्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात सर्वात कमी म्हणजे 37 पोलिसांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. मागच्या महिन्यांचा विचार केल्यास सप्टेंबरमध्ये 91, ऑगस्टमध्ये 54, जुलैमध्ये 43, जूनमध्ये 33, मेमध्ये 23 आणि एप्रिलमध्ये 3 पोलिसांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता. ऑक्टोबर महिन्यात 3043 पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात आठ हजार 254 पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली होती. ऑगस्टमध्ये 6077 आणि जुलैमध्ये पाच हजार पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात कोरोनाने उच्चांक गाठला असताना ऑक्टोबर महिन्यात कोरोना लागण झालेल्या पोलिसांच्या संख्येतही कमालीची घट झाली आहे. याशिवाय ऑक्टोबर महिन्यात चार हजार 574 पोलिसांनी कोरोनावर मात केली आहे. त्यातील बहुतांश पोलिस कामावर रुजूही झाले आहेत. सध्या राज्य पोलिस दलात 1386 सक्रिय कोरोना बाधित रुग्ण आहेत, तर 24 हजार 919 पोलिसांनी कोरोनावर मात केली आहे. दरम्यान, सध्या राज्य पोलिस दलातील 10 हजार 247 पोलिस सध्या विलगीकरणात आहेत. अधिक वाचाः मुंबई पालिकेच्या दवाखान्यांसह रुग्णालयात होणार कोविड चाचणी कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आणि मृत्यू मुंबई पोलिस दलात आहेत. शनिवारी 10 पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यामुळे शहरातील कोरोनाबाधित पोलिसांचा आकडा 6797 वर पोहोचला आहे. त्याशिवाय 92 पोलिसांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहेत. असे असले, तरी मुंबई पोलिस दलात सध्या केवळ 274 सक्रिय कोरोना रुग्ण आहेत. दिवसेंदिवस त्यात घट होत आहे. गेल्या सात दिवसांत तर सक्रिय रुग्णांच्या संख्येत कमालीची घट पहायला मिळाली. अधिक वाचाः ईदच्या दिवशी आवाजाची पातळी कमी, आवाज फाउंडेशनकडून नोंद गेल्या सात दिवसांचा विचार केला, तर मुंबईत अनुक्रमे 10, 13, 21, 16, 6, 12 आणि 8 पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली आहे. मुंबई पोलिस दलातील कोरोना रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाण 90 टक्क्यांहून अधिक आहे. --------------------------- (संपादनः पूजा विचारे) Police force Corona the number of infected policemen also decreased

