Mumbai Crime: मुंबई-नाशिक महामार्गावर दरोडेखोरांचा थरार, पोलिसाकडूनच ६१ लाखांची लूट, पाच जणांना अटक

शहापूर : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खर्डी गावात दरोड्याचा थरार उघडकीस आला आहे. सुरतमधून व्यापाऱ्याची रोकड मुंबईला घेऊन जाणाऱ्या दोघांना मध्यरात्री रस्त्यात अडवून ६१ लाख ५० हजार रुपये लुटण्यात आले. यामध्ये दोघे पोलिसांच्या वेशात होते. याप्रकरणी शहापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर या गुन्ह्यात आणखी सात ते आठ जणांचा समावेश असल्याने त्यांच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत..तक्रारदार गोविंद हरगोविंदभाई पटेल (वय ४३, अलथान, जि. सुरत) हे मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरच्या के. पी. अंगाडीया कंपनीत वाहनचालक आहेत. ते २३ ऑगस्टला मालाडमधील एका कार्यालयात एक कोटी रुपयांची रोकड घेऊन साथीदार जिगरभाई पटेल यांच्यासोबत निघाले होते. खर्डी गावात मुंबई-नाशिक महामार्गावर तीन व्यक्तींनी वाहनाची काच ठोकून उघडण्यास सांगितले..जीएसटी माफ करण्यासाठी दीड कोटींची मागणी, 40 लाखांची लाच घेताना CGSTचे अतिरिक्त आयुक्त, अधीक्षकासह तिघांना अटक.क्राईम ब्रैचचे पोलिस असून तुमचे वाहन घेऊन पोलिस चौकीत चला, असे बोलून दरोडेखोर गाडीत घुसले. त्यांनी गाडीचा ताबा घेतला. गाडी मुंबईऐवजी नाशिककडे वळवली. तेथून पुन्हा गाडी मुंबईच्या दिशेने वळवून महामार्गावरील एका बंद हॉटेलजवळ थांबवून ६१ लाख ५० हजार रुपये घेऊन पोबारा केला..पोलिसही अटकेतया प्रकरणात पाच जणांना अटक केली असून यामध्ये एक पोलिस कर्मचारी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. गुन्ह्यात एकूण सात ते आठ जणांचा समावेश असल्याची माहिती शहापूरचे उपविभागीय पोलिस अधीक्षक विशाल नागरगोजे यांनी दिली. तपासावर परिणाम होण्याच्या शक्यतेने गुन्हह्यात अटक केलेल्यांची नावे देण्यास त्यांनी नकार दिला, तर लुटीची रक्कम आणि इतर फरार आरोपींचा शोध घेत असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विलास कदम यांनी दिली..Mumbai News: वडिलांना कोर्टात खेचणे भोवले, न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर;\nन्यायालयाचा मुलाला पाच लाखांचा दंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.