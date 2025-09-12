मुंबई

Virar News : बविआला पुन्हा एक धक्का; माजी नगरसेवकाचा शिवसेनेत पक्ष प्रवेश

pratap sarnaik and mohammad khatik

pratap sarnaik and mohammad khatik

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
विरार - शिवसेनाचे परिवहन मंत्री आणि पालघर जिल्हा संपर्क मंत्री प्रताप सरनाईक हे सद्या पालघर जिल्ह्यात शिवसेनेची संघटना बांधणी करत आहेत. काल विरारमध्ये आले असता त्यांच्या उपस्थितीत बविआच्या माजी नगरसेवकांनी आपल्या समर्थकांसह शिवसेनेत प्रवेश केल्याने हा बविआला धक्का असल्याचे मानले जात आहे.

political
pratap sarnaik
virar
shivsena

