Virar News : बविआला पुन्हा एक धक्का; माजी नगरसेवकाचा शिवसेनेत पक्ष प्रवेश

विरार - शिवसेनाचे परिवहन मंत्री आणि पालघर जिल्हा संपर्क मंत्री प्रताप सरनाईक हे सद्या पालघर जिल्ह्यात शिवसेनेची संघटना बांधणी करत आहेत. काल विरारमध्ये आले असता त्यांच्या उपस्थितीत बविआच्या माजी नगरसेवकांनी आपल्या समर्थकांसह शिवसेनेत प्रवेश केल्याने हा बविआला धक्का असल्याचे मानले जात आहे. .शिवसेना मुख्य नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सामाजिक कार्य पाहून अनेक लोक शिवसेनेशी जोडत आहेत. वसई तालुक्यातही गावा गावात शिवसेना संघटना बळकट होत आहे. बविआचे माजी नगरसेवक व सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद खाटीक यांनीही दाखविली, वालीव, कामण या भागातील त्यांच्या असंख्य कार्यकर्त्यांसह पालघर जिल्हा संपर्क मंत्री प्रताप सरनाईक आणि शिवसेना पालघर जिल्हा संपर्क प्रमुख माजी आमदार रवींद्र फाटक यांच्या हस्ते शिवबंधन बांधून शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश केला..यावेळी रवींद्र फाटक यांनी वसई पूर्व भागात शिवसेना आणखी जोमाने वाढवण्यासाठी मोहम्मद खाटीक यांना बळ दिले जाईल तसेच त्यांच्यावर लवकरच संघटनात्मक मोठी जबाबदारी दिली जाणार असल्याचेही घोषित केले..या पक्ष प्रवेश प्रसंगी शिवसेना जिल्हा प्रमुख निलेश तेंडोलकर, पालघर जिल्हा सचिव अतुल पाटील, तालुका प्रमुख सुदेश चौधरी, उप जिल्हा प्रमुख दिवाकर सिंह, धनंजय मोहिते, अनिल चव्हाण, उप तालुका प्रमुख खुर्शीद खान आणि शिवसेनेचे वसई तालुक्यातील शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते..